Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T17:42+0300
https://ria.ru/20191119/1561131314.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151119/76/1511197624_0:436:4288:2848_1036x0_80_0_0_c4f5599a181afd983a2a2caddaf46599.jpg
РИА Новости

Эндокринологи объяснили рост числа больных диабетом в России

17:41 19.11.2019 (обновлено: 17:42 19.11.2019)
1253
© Depositphotos / AnettaИзмерение сахара в крови
Измерение сахара в крови
© Depositphotos / Anetta
Измерение сахара в крови. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Увеличение числа больных сахарным диабетом в России свидетельствует не об отсутствии качественной медицины, а об улучшении диагностики, считают опрошенные РИА Новости врачи-эндокринологи.
"Их (больных диабетом) стало больше, и их и будет больше. Пока мы никому не обещали, что их станет меньше, потому что... улучшилась диагностика диабета. Начали раньше выявлять диабет, который не выявляли, и поэтому эти выявленные больные тоже пополняют численность людей, которые заболевали сахарным диабетом", - сказала РИА Новости директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова.
Капкейки
Вчера, 17:12
Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое
Заведующий отделением диабетической стопы НМИЦ эндокринологии Гагик Галстян добавил, что и медики, и пациенты стали уделять больше внимания диагностике, и это позволяет выявлять больше людей, которым нужна помощь. "Десятки лет назад люди жили без должного лечения. Это не значит, что что-то не дорабатывают, а наоборот", - пояснил Галстян.
При этом Шестакова также назвала другую причину увеличения числа больных диабетом – нездоровый образ жизни и неправильное питание. "Наш образ жизни достаточно ленный и "сладко-вкусно-калорийный". И из-за этого число больных диабетом растет во взрослом возрасте и даже в детском возрасте. Дети перенимают привычки своих родителей мало двигаться и калорийно питаться", - сказала эндокринолог.
Глюкометр для измерения глюкозы
14 ноября, 08:22
В ВОЗ рассказали о факторах, увеличивающих риск развития диабета
Оба эксперта также заявили, что подобная тенденция отмечается не только в России, но и во всем мире. "Конечно, численность растет, но это тенденция во всем мире. Россия не то, что не исключение. Она идет ровно в ногу с развитыми странами мира", - заключил Галстян.
5407011
Обсудить 0
ДиабетЗдоровьеЗдоровье - ОбществоРоссияОбщество
Рекомендуем
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах
Адвокат водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, раскрыл детали конфликта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Михаил Каабак
Уволенный детский трансплантолог рассказал о претензиях Минздрава
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
В Серпуховском районе ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский экс-министр сравнил плохие решения при Зеленском и Порошенко
Сотрудник ГИБДД
В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним
Логотип Android на экране
Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Капкейки
Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое
Пленарное заседание Госдумы РФ по бюджету и налогам
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
Юля и Ваня
На Урале погиб ребенок — мать винит персонал детсада и врачей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
00:41В Индии деревенские жители избили австралийского туриста
00:38В ЦМТ пройдет ежегодный инвестфорум "Россия зовет!"
00:35В Москве секретари совбезов стран СНГ обсудят вопросы безопасности
00:31Медведев обсудит правозащитную деятельность "Единой России"
00:30Трамп воспринял избрание Зеленского с глубоким скептицизмом, заявил Волкер
00:29Соловьев раскритиковал Зеленского за его поведение
Лента новостейМолния