Эндокринологи объяснили рост числа больных диабетом в России

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Увеличение числа больных сахарным диабетом в Увеличение числа больных сахарным диабетом в России свидетельствует не об отсутствии качественной медицины, а об улучшении диагностики, считают опрошенные РИА Новости врачи-эндокринологи.

"Их (больных диабетом ) стало больше, и их и будет больше. Пока мы никому не обещали, что их станет меньше, потому что... улучшилась диагностика диабета. Начали раньше выявлять диабет, который не выявляли, и поэтому эти выявленные больные тоже пополняют численность людей, которые заболевали сахарным диабетом", - сказала РИА Новости директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова.

Заведующий отделением диабетической стопы НМИЦ эндокринологии Гагик Галстян добавил, что и медики, и пациенты стали уделять больше внимания диагностике, и это позволяет выявлять больше людей, которым нужна помощь. "Десятки лет назад люди жили без должного лечения. Это не значит, что что-то не дорабатывают, а наоборот", - пояснил Галстян.

При этом Шестакова также назвала другую причину увеличения числа больных диабетом – нездоровый образ жизни и неправильное питание. "Наш образ жизни достаточно ленный и "сладко-вкусно-калорийный". И из-за этого число больных диабетом растет во взрослом возрасте и даже в детском возрасте. Дети перенимают привычки своих родителей мало двигаться и калорийно питаться", - сказала эндокринолог.