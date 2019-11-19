Музей Прадо отмечает двести лет выставкой Гойи

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Главному испанскому национальному музею Прадо исполняется 200 лет, и в честь этого события в нем пройдет выставка рисунков Франсиско Гойи, . Главному испанскому национальному музею Прадо исполняется 200 лет, и в честь этого события в нем пройдет выставка рисунков Франсиско Гойи, сообщает El Pais.

Посетителям, пришедшим в день рождения, выдают красный значок и юбилейный билет.

Директор музея Мигель Фаломир ранее рассказывал в интервью РИА Новости, что выбор заключительной выставки года не случаен: "Этот великий испанский художник был жив, когда открылся Прадо. Мы всегда представляем, что он был одним из первых, кто прошелся по залам".

Еще при жизни Гойи в музее были выставлены три его работы, за два века Прадо удалось собрать лучшую коллекцию произведений художника в мире - 150 картин, 500 рисунков, гравюры, письма.

На выставке "Гойя. Рисунки. Осталась только воля", которая будет работать с 20 ноября по 16 февраля 2020 года представлено более 300 работ различных периодов творчества испанского художника - как из собрания Прадо, так и из других музеев и частных коллекций.

Здание Прадо было спроектировано в 1795 году как центр естественных наук, а в 1819-м году испанский король Фердинанд VII официально открыл музей, которому в последующие десять лет была передана существенная часть фамильного королевского собрания, в том числе "Сад земных наслаждений" Босха.

На момент открытия 19 ноября 1819 года в трех залах были выставлены всего 311 произведений, однако в запасниках хранилось гораздо больше.

Сейчас собрание Прадо насчитывает 35 тысяч предметов (в том числе более восьми тысяч картин, почти 10 тысяч рисунков, шесть тысяч гравюр, около тысячи скульптур), 1300 из них — в постоянной экспозиции. В музее представлены одни из наиболее полных собраний Босха, Веласкеса, Гойи, Мурильо, Сурбарана и Эль Греко, он входит в двадцатку самых посещаемых в мире.