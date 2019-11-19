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РИА Новости

Музей Прадо отмечает двести лет выставкой Гойи

21:51 19.11.2019 (обновлено: 23:01 19.11.2019)
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© Фото : страница Museo Nacional del Prado в FacebookНациональный музей Прадо, Испания
Национальный музей Прадо, Испания
© Фото : страница Museo Nacional del Prado в Facebook
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Главному испанскому национальному музею Прадо исполняется 200 лет, и в честь этого события в нем пройдет выставка рисунков Франсиско Гойи, сообщает El Pais.
Посетителям, пришедшим в день рождения, выдают красный значок и юбилейный билет.
Директор музея Мигель Фаломир ранее рассказывал в интервью РИА Новости, что выбор заключительной выставки года не случаен: "Этот великий испанский художник был жив, когда открылся Прадо. Мы всегда представляем, что он был одним из первых, кто прошелся по залам".
Еще при жизни Гойи в музее были выставлены три его работы, за два века Прадо удалось собрать лучшую коллекцию произведений художника в мире - 150 картин, 500 рисунков, гравюры, письма.
© РИА Новости / Игорь МихалевМузей Прадо. В зале Франсиско Гойи.
Музей Прадо. В зале Франсиско Гойи.
© РИА Новости / Игорь Михалев
Музей Прадо. В зале Франсиско Гойи.
На выставке "Гойя. Рисунки. Осталась только воля", которая будет работать с 20 ноября по 16 февраля 2020 года представлено более 300 работ различных периодов творчества испанского художника - как из собрания Прадо, так и из других музеев и частных коллекций.
Здание Прадо было спроектировано в 1795 году как центр естественных наук, а в 1819-м году испанский король Фердинанд VII официально открыл музей, которому в последующие десять лет была передана существенная часть фамильного королевского собрания, в том числе "Сад земных наслаждений" Босха.
На момент открытия 19 ноября 1819 года в трех залах были выставлены всего 311 произведений, однако в запасниках хранилось гораздо больше.
© РИА Новости / Игорь МихалевХудожественный музей Прадо. В залах музея.
Художественный музей Прадо. В залах музея.
© РИА Новости / Игорь Михалев
Художественный музей Прадо. В залах музея.
Сейчас собрание Прадо насчитывает 35 тысяч предметов (в том числе более восьми тысяч картин, почти 10 тысяч рисунков, шесть тысяч гравюр, около тысячи скульптур), 1300 из них — в постоянной экспозиции. В музее представлены одни из наиболее полных собраний Босха, Веласкеса, Гойи, Мурильо, Сурбарана и Эль Греко, он входит в двадцатку самых посещаемых в мире.
К юбилею сотрудники подготовили проекты "Музей Прадо 1819-2019. Место памяти" об истории музея на фоне истории страны и "Голоса Прадо. Устная история" с воспоминаниями людей, которые работали в музее.
Директор музея Прадо Мигель Фаломир
25 сентября, 12:00
Директор музея Прадо Мигель Фаломир: русскую живопись в Испании мало знают
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