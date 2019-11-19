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РИА Новости

В улучшение портового терминала в Ростове-на-Дону вложат миллиард рублей

17:20 19.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГорода России. Ростов-на-Дону
Города России. Ростов-на-Дону
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Компания "Астон" планирует вложить в реконструкцию и расширение возможностей портового терминала в Ростове-на-Дону 1 миллиард рублей, сообщает правительство Ростовской области.
Соглашение о взаимодействии при выполнении проекта было подписано во вторник на транспортном форуме в Москве губернатором Ростовской области Василием Голубевым и гендиректором управляющей компании "Астон" Вадимом Викуловым.
"Астон" планирует провести коренную реконструкцию портового терминала в Ростове-на-Дону и расширить его возможности по приемке и отгрузке зерновых культур. Результатом инвестиционного проекта станет современный терминал емкостью 112 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
В настоящее время готовится проектная документация, проводятся геодезические и инженерно-геологические изыскания, в стадии разработки находится проект оценки воздействия на окружающую среду. После завершения проекта у нового терминала будет три причала, а проектная мощность отгрузки составит 2-2,5 миллиона тонн в год.
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"Инвестиции в проект составят около 1 миллиарда рублей. Планируется создать до 120 рабочих мест. Работы по проекту компания намерена завершить в 2022 году", - уточняется в сообщении. После реконструкции терминала, а также с учетом действующих мощностей компания "Астон" планирует ежегодно отгружать из порта Ростова-на-Дону около 5 миллионов тонн зерна.
"Для нас проект актуален. В соответствии с задачами нацпроектов, Ростовская область должна ежегодно заметно наращивать экспортные агропоставки. К концу 2024 года донской экспорт сельхозпродукции должен вырасти на 42,5% и достичь 7,7 миллиарда долларов. И компания "Астон", которая активно включилась в реализацию нацпроекта, выступает нашим партнером в решении этой амбициозной задачи", - заявил Голубев.
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