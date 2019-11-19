В улучшение портового терминала в Ростове-на-Дону вложат миллиард рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Компания "Астон" планирует вложить в реконструкцию и расширение возможностей портового терминала в Ростове-на-Дону 1 миллиард рублей, сообщает правительство Компания "Астон" планирует вложить в реконструкцию и расширение возможностей портового терминала в Ростове-на-Дону 1 миллиард рублей, сообщает правительство Ростовской области

Соглашение о взаимодействии при выполнении проекта было подписано во вторник на транспортном форуме в Москве губернатором Ростовской области Василием Голубевым и гендиректором управляющей компании "Астон" Вадимом Викуловым.

"Астон" планирует провести коренную реконструкцию портового терминала в Ростове-на-Дону и расширить его возможности по приемке и отгрузке зерновых культур. Результатом инвестиционного проекта станет современный терминал емкостью 112 тысяч тонн", - говорится в сообщении

В настоящее время готовится проектная документация, проводятся геодезические и инженерно-геологические изыскания, в стадии разработки находится проект оценки воздействия на окружающую среду. После завершения проекта у нового терминала будет три причала, а проектная мощность отгрузки составит 2-2,5 миллиона тонн в год.

"Инвестиции в проект составят около 1 миллиарда рублей. Планируется создать до 120 рабочих мест. Работы по проекту компания намерена завершить в 2022 году", - уточняется в сообщении. После реконструкции терминала, а также с учетом действующих мощностей компания "Астон" планирует ежегодно отгружать из порта Ростова-на-Дону около 5 миллионов тонн зерна.