На Украине отказались закрывать уголовное дело против Порошенко

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины отказалось закрывать уголовное дело против бывшего президента Государственное бюро расследованийотказалось закрывать уголовное дело против бывшего президента Петра Порошенко . Об этом сообщили "Украинские новости".

По словам адвоката Порошенко, защита просила закрыть дело, связанное с возможным неправомерным влиянием на проведение конкурса по отбору кандидатов в члены Высшего совета правосудия, но Госбюро отклонило это ходатайство.

Накануне в ведомстве заявили, что попросят Генпрокуратуру обратиться к Верховной раде с запросом на привлечение бывшего президента к уголовной ответственности и снятие с него неприкосновенности.

Порошенко подозревают в злоупотреблении служебным положением, а также в действиях, направленных на захват государственной власти. Максимальное наказание по этим статьям — пять и восемь лет лишения свободы соответственно.

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины фигурирует в 13 уголовных делах, по 12 из которых проходит как свидетель. Однако его адвокат заявлял, что по некоторым эпизодам бывшего главу государства еще не вызывали на допрос и процессуального статуса он не имеет.

Сам Порошенко заявлял, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.

Вопрос о неприкосновенности

В начале сентября украинский парламент принял законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, а президент Владимир Зеленский подписал его.

Согласно документу, из Конституции Украины исключается норма, которая не позволяет привлечь парламентария к уголовной ответственности, задержать или арестовать без согласия Верховной рады. При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.