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РИА Новости

На Украине отказались закрывать уголовное дело против Порошенко

17:20 19.11.2019 (обновлено: 17:58 19.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины
Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины отказалось закрывать уголовное дело против бывшего президента Петра Порошенко. Об этом сообщили "Украинские новости".
По словам адвоката Порошенко, защита просила закрыть дело, связанное с возможным неправомерным влиянием на проведение конкурса по отбору кандидатов в члены Высшего совета правосудия, но Госбюро отклонило это ходатайство.
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Вчера, 13:11Акценты
Ловушки для президента. Сравнительный анализ Зеленского и ПорошенкоОни, конечно, разные. Но иногда напоминают братьев-близнецов. В политическом смысле. А некоторые так и вообще считают, что нынешний украинский президент хуже предыдущего.
Накануне в ведомстве заявили, что попросят Генпрокуратуру обратиться к Верховной раде с запросом на привлечение бывшего президента к уголовной ответственности и снятие с него неприкосновенности.
Порошенко подозревают в злоупотреблении служебным положением, а также в действиях, направленных на захват государственной власти. Максимальное наказание по этим статьям — пять и восемь лет лишения свободы соответственно.
Ранее сообщалось, что экс-президент Украины фигурирует в 13 уголовных делах, по 12 из которых проходит как свидетель. Однако его адвокат заявлял, что по некоторым эпизодам бывшего главу государства еще не вызывали на допрос и процессуального статуса он не имеет.
Сам Порошенко заявлял, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.
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Вопрос о неприкосновенности

В начале сентября украинский парламент принял законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, а президент Владимир Зеленский подписал его.
Согласно документу, из Конституции Украины исключается норма, которая не позволяет привлечь парламентария к уголовной ответственности, задержать или арестовать без согласия Верховной рады. При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.
Эти изменения вступят в силу с 1 января, а пока что депутаты сохраняют неприкосновенность. Однако во фракции "Слуга народа" уже заявили, что поддержат снятие ее с Порошенко.
Петр Порошенко
Вчера, 12:24
Депутаты от "Слуги народа" поддержат снятие неприкосновенности с Порошенко
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Петр ПорошенкоСитуация на УкраинеГПУЕвропейская солидарностьВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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