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РИА Новости

Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся

17:42 19.11.2019 (обновлено: 17:46 19.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ по бюджету и налогам
Пленарное заседание Госдумы РФ по бюджету и налогам
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Иван Данилов
Иван Данилов
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Принят во втором чтении бюджет Российской Федерации на 2020-2022 годы. И теперь можно рассмотреть приоритеты, которыми руководствуется государство при формулировании бюджетной политики для реализации президентских указаний по обеспечению опережающего экономического роста.
Главный вывод: бюджет "прижимает педаль газа к полу" — причем это не просто вливание денег в экономику, а вливание денег одновременно в ключевые национальные проекты и конкретные социальные темы. Результат этих вливаний будет ощутим уже в первый год исполнения нового бюджета.

Судя по тем главным поправкам, которые были внесены в бюджет, приоритетом в 2020-2022 годах станет социальное и экономическое развитие регионов.

Результат первого чтения бюджета — это своего рода черновик, и значительная часть "настройки" финансовых параметров бюджета происходила до второго чтения: по оценке вице-спикера Госдумы, "ко второму чтению было представлено более 600 поправок". Перераспределение ресурсов получилось очень масштабным: "В рамках национальных проектов перераспределяются на 2020 год средства в объеме 100 миллиардов рублей, на 2021 год — 112 миллиардов рублей, на 2022 год — почти 100 миллиардов рублей".
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Стоит напомнить: наиболее ярким элементом думского обсуждения бюджета еще в первом чтении стала дискуссия о желательности ускорения финансирования национальных проектов, на которые президент Владимир Путин сделал ставку в плане ускорения экономического роста. Более того, был отмечен тот факт, что в регионы "федеральные деньги" зачастую поступают в конце года, что серьезно затрудняет финансирование дорожных работ и других важных региональных расходов.
Уже во втором чтении на эти аспекты снова обратил внимание спикер Вячеслав Володин, а в своем ответе на предложения Думы министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что вся работа по составлению и подписанию соответствующих документов с регионами будет завершена до конца 2019 года. Это означает, что впервые в российской истории в первый рабочий день нового года регионы смогут использовать те деньги, которые предусмотрены для них в бюджете.
Стоит подчеркнуть, что в прошедшем месяце уже зафиксирована положительная динамика в плане выделения бюджетных средств: Министерство финансов демонстрирует готовность ускорить вливание денег в экономику. Аналитики Sberbank Investment Research в комментарии для РИА Новости указывают, что "в ноябре и декабре правительство будет поддерживать высокие темпы роста расходов, чтобы сократить разрыв между планом и фактическими показателями. <…> Рост расходов бюджета в четвертом квартале 2019 года, видимо, окажет поддержку инвестиционной и строительной активности, что будет способствовать улучшению динамики ВВП. В четвертом квартале 2019 года мы ожидаем ускорения годового роста экономики почти до двух процентов по сравнению с 1,7 процента за третий квартал 2019-го, в результате чего показатель (экономического роста. — Прим. ред.) за 2019 год составит 1,3 процента".
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Ключевым моментом обсуждения бюджета во втором чтении стал диалог между спикером Госдумы и министром финансов, который представлял на заседании интересы правительства.
Главные поправки (из более четырех сотен, которые приняла Госдума) сводились к четырем важным предложениям. Первая важная поправка: Госдума предложила правительству фактически переформатировать расписание финансирования регионов, и теперь деньги будут поступать в начале года. Второе важное предложение касалось выравнивания бюджетного обеспечения регионов: если очень грубо, то за этим техническим термином скрывается неприятная реальность — есть регионы, которые получают и зарабатывают так мало денег, что любые попытки ускорить социально-экономическое развитие наталкиваются на серьезные сложности. Госдума предложила, а правительство согласилось помочь этим регионам с федеральным софинансированием — теперь десять регионов с наименьшей бюджетной обеспеченностью (такие как Псковская область, Курганская область, Карелия и другие) могут рассчитывать на радикально увеличенное (до 99 процентов) федеральное софинансирование в рамках нацпроектов и госпрограмм.
Также Минфин согласился на поправки, направленные на стимулирование инвестиций в регионах и ослабление их долговой нагрузки. В 2014-2016 годах, в период ухудшения экономической конъюнктуры, федеральный центр провел массовую замену дорогих банковских кредитов, которые брали региональные власти, на дешевые кредиты из федерального центра. Но даже эта серьезно облегченная долговая нагрузка в определенной мере ограничивает финансовые возможности регионов. Правительство согласилось со следующей схемой стимулирования региональных экономик: регионам теперь разрешат направлять до пяти процентов долга по бюджетным кредитам на инвестпроекты. Более того, дополнительные средства, которые федеральный бюджет получит от реализации этих инвестпроектов, пойдут на сокращение долгов регионов.
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Последний ключевой вопрос — это принципиальное решение о направлении дополнительных "ненефтегазовых" доходов на развитие сельских территорий. Радикальное увеличение финансирования российских сельских территорий — это важное изменение в бюджете, которое обсуждалось на уровне спикера Госдумы и председателя правительства. С первоначальных 18 миллиардов рублей сумма была увеличена двукратно — до 36 миллиардов. Конечной целью объявлено увеличение финансирования сельских территорий до 60 миллиардов рублей уже в следующем году.
Социальную ориентированность главного финансового документа страны подтверждает и длинный список конкретных социальных программ и статей расходов, финансирование которых депутаты вписали в бюджет между чтениями: расширение новой программы "Земский учитель", дополнительное финансирование на предоставление жилья детям-сиротам, увеличение средств на оплату труда пожарных, поддержка деятельности детских театров, финансирование строительства и реконструкции детских клубов и так далее.

...На недавнем саммите БРИКС в Бразилии Владимир Путин рассказал иностранным журналистам о том, как России удалось избежать рецессии: "Мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики", — заявил российский лидер.

Если прочитать прогнозы западных аналитиков о российской экономике, которые делались в 2014-2016 годах, на пике "посткрымского" кризиса, в контексте санкционного давления и падения цен на нефть, то легко увидеть: за редким исключением ожидался коллапс российской экономики.
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Но он не произошел — именно из-за мер, которые перечислил российский лидер. Если почитать аналогичную аналитику сегодня, то примерно такой же консенсус говорит о едва ли не вечном торможении экономического роста. Бюджет 2020-2022 дает основания для определенного оптимизма. И надежду на то, что российская экономика уже к концу следующего года найдет чем удивить профессиональных пессимистов.
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БРИКСАнтон СилуановМинистерство финансов РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияАвторыЭкономика
Популярные комментарии
Кстати коллапс российской экономики произошёл. Или автор считает что падение реальных доходов населения 6 лет подряд это не коллапс?
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Будущее Страны
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Будущее Страны
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