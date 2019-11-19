Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся

Принят во втором чтении бюджет Российской Федерации на 2020-2022 годы. И теперь можно рассмотреть приоритеты, которыми руководствуется государство при формулировании бюджетной политики для реализации президентских указаний по обеспечению опережающего экономического роста.

Главный вывод: бюджет "прижимает педаль газа к полу" — причем это не просто вливание денег в экономику, а вливание денег одновременно в ключевые национальные проекты и конкретные социальные темы. Результат этих вливаний будет ощутим уже в первый год исполнения нового бюджета.

Судя по тем главным поправкам, которые были внесены в бюджет, приоритетом в 2020-2022 годах станет социальное и экономическое развитие регионов.

Результат первого чтения бюджета — это своего рода черновик, и значительная часть "настройки" финансовых параметров бюджета происходила до второго чтения: по оценке вице-спикера Госдумы, "ко второму чтению было представлено более 600 поправок". Перераспределение ресурсов получилось очень масштабным: "В рамках национальных проектов перераспределяются на 2020 год средства в объеме 100 миллиардов рублей, на 2021 год — 112 миллиардов рублей, на 2022 год — почти 100 миллиардов рублей ".

Стоит напомнить: наиболее ярким элементом думского обсуждения бюджета еще в первом чтении стала дискуссия о желательности ускорения финансирования национальных проектов, на которые президент Владимир Путин сделал ставку в плане ускорения экономического роста. Более того, был отмечен тот факт, что в регионы "федеральные деньги" зачастую поступают в конце года, что серьезно затрудняет финансирование дорожных работ и других важных региональных расходов.

Уже во втором чтении на эти аспекты снова обратил внимание спикер Вячеслав Володин, а в своем ответе на предложения Думы министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что вся работа по составлению и подписанию соответствующих документов с регионами будет завершена до конца 2019 года. Это означает, что впервые в российской истории в первый рабочий день нового года регионы смогут использовать те деньги, которые предусмотрены для них в бюджете.

Стоит подчеркнуть, что в прошедшем месяце уже зафиксирована положительная динамика в плане выделения бюджетных средств: Министерство финансов демонстрирует готовность ускорить вливание денег в экономику. Аналитики Sberbank Investment Research в комментарии для РИА Новости указывают, что "в ноябре и декабре правительство будет поддерживать высокие темпы роста расходов, чтобы сократить разрыв между планом и фактическими показателями. <…> Рост расходов бюджета в четвертом квартале 2019 года, видимо, окажет поддержку инвестиционной и строительной активности, что будет способствовать улучшению динамики ВВП. В четвертом квартале 2019 года мы ожидаем ускорения годового роста экономики почти до двух процентов по сравнению с 1,7 процента за третий квартал 2019-го, в результате чего показатель (экономического роста. — Прим. ред.) за 2019 год составит 1,3 процента ".

Ключевым моментом обсуждения бюджета во втором чтении стал диалог между спикером Госдумы и министром финансов, который представлял на заседании интересы правительства

Главные поправки (из более четырех сотен, которые приняла Госдума) сводились к четырем важным предложениям. Первая важная поправка: Госдума предложила правительству фактически переформатировать расписание финансирования регионов, и теперь деньги будут поступать в начале года. Второе важное предложение касалось выравнивания бюджетного обеспечения регионов: если очень грубо, то за этим техническим термином скрывается неприятная реальность — есть регионы, которые получают и зарабатывают так мало денег, что любые попытки ускорить социально-экономическое развитие наталкиваются на серьезные сложности. Госдума предложила, а правительство согласилось помочь этим регионам с федеральным софинансированием — теперь десять регионов с наименьшей бюджетной обеспеченностью (такие как Псковская область, Курганская область, Карелия и другие) могут рассчитывать на радикально увеличенное (до 99 процентов) федеральное софинансирование в рамках нацпроектов и госпрограмм.

Также Минфин согласился на поправки, направленные на стимулирование инвестиций в регионах и ослабление их долговой нагрузки. В 2014-2016 годах, в период ухудшения экономической конъюнктуры, федеральный центр провел массовую замену дорогих банковских кредитов, которые брали региональные власти, на дешевые кредиты из федерального центра. Но даже эта серьезно облегченная долговая нагрузка в определенной мере ограничивает финансовые возможности регионов. Правительство согласилось со следующей схемой стимулирования региональных экономик: регионам теперь разрешат направлять до пяти процентов долга по бюджетным кредитам на инвестпроекты. Более того, дополнительные средства, которые федеральный бюджет получит от реализации этих инвестпроектов, пойдут на сокращение долгов регионов.

Последний ключевой вопрос — это принципиальное решение о направлении дополнительных "ненефтегазовых" доходов на развитие сельских территорий. Радикальное увеличение финансирования российских сельских территорий — это важное изменение в бюджете, которое обсуждалось на уровне спикера Госдумы и председателя правительства. С первоначальных 18 миллиардов рублей сумма была увеличена двукратно — до 36 миллиардов. Конечной целью объявлено увеличение финансирования сельских территорий до 60 миллиардов рублей уже в следующем году.

Социальную ориентированность главного финансового документа страны подтверждает и длинный список конкретных социальных программ и статей расходов, финансирование которых депутаты вписали в бюджет между чтениями: расширение новой программы "Земский учитель", дополнительное финансирование на предоставление жилья детям-сиротам, увеличение средств на оплату труда пожарных, поддержка деятельности детских театров, финансирование строительства и реконструкции детских клубов и так далее.

...На недавнем саммите БРИКС в Бразилии Владимир Путин рассказал иностранным журналистам о том, как России удалось избежать рецессии : "Мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики", — заявил российский лидер.

Если прочитать прогнозы западных аналитиков о российской экономике, которые делались в 2014-2016 годах, на пике "посткрымского" кризиса, в контексте санкционного давления и падения цен на нефть, то легко увидеть: за редким исключением ожидался коллапс российской экономики.