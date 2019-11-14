Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии

Как подчеркнул российский лидер, власти страны не считают, что нынешние темпы прироста ВВП достаточны, поэтому стараются создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений.

Президент напомнил, что в октябре 2019 года Всемирный банк еще раз улучшил оценки делового и инвестиционного климата в России.