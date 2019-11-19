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РИА Новости

НАТО не считает Белоруссию угрозой, заявил Столтенберг

17:17 19.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. НАТО не видит никаких угроз для себя со стороны Белоруссии, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
Он напомнил, что Белоруссия является партнером НАТО с 1995 года. "Наши отношения основаны на общем интересе и открытом диалоге. Мы работаем с Белоруссией, например, по вопросам транспарентности и снижения рисков", - сказал Столтенберг журналистам, отвечая на вопрос, воспринимает ли альянс республику как потенциальную угрозу.
"Мы не видим никакой угрозы в отношении какого-либо союзника. Мы приветствуем партнерство и работу, которую мы ведем с Белоруссией", - добавил он.
Ранее генсек НАТО заявил, что не видит причин для беспокойства со стороны Белоруссии из-за учений вблизи ее границ. НАТО также считает необходим вести диалог с Белоруссией по вопросам контроля за вооружениями и нераспространения, заявлял генсек.
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