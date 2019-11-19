Главред WikiLeaks призвал сосредоточиться на "угрозе США"

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что после того, как прокуратура Швеции прекратила расследование по делу основателя сайта Джулиана Ассанжа, пришло время сосредоточиться на "угрозе со стороны США", где в отношении него предъявлены обвинения в сговоре и нарушения закона о шпионаже.
"Швеция прекратила предварительное расследование по делу Ассанжа в третий раз после того, как открыла его вновь без новых данных или доказательств. Давайте теперь мы сфокусируемся на угрозе, о которой Ассанж предупреждает несколько лет: воинствующем преследовании со стороны США и как это угрожает первой поправке (конституции США - прим. ред.)", - говорится в заявлении главного редактора, опубликованного на сайте Wikileaks.
Во вторник шведский прокурор Ева-Мари Перссон сообщила, что расследование по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Швеции прекращено из-за недостаточности доказательств. Она добавила, что не намерена опрашивать самого Ассанжа: по ее мнению, его показания не помогут пролить свет на обстоятельства произошедшего.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.