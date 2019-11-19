Главред WikiLeaks призвал сосредоточиться на "угрозе США"

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Главный редактор Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что после того, как прокуратура Швеции прекратила расследование по делу основателя сайта Джулиана Ассанжа , пришло время сосредоточиться на "угрозе со стороны США ", где в отношении него предъявлены обвинения в сговоре и нарушения закона о шпионаже.

"Швеция прекратила предварительное расследование по делу Ассанжа в третий раз после того, как открыла его вновь без новых данных или доказательств. Давайте теперь мы сфокусируемся на угрозе, о которой Ассанж предупреждает несколько лет: воинствующем преследовании со стороны США и как это угрожает первой поправке (конституции США - прим. ред.)", - говорится в заявлении главного редактора, опубликованного на сайте Wikileaks.

Во вторник шведский прокурор Ева-Мари Перссон сообщила, что расследование по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Швеции прекращено из-за недостаточности доказательств. Она добавила, что не намерена опрашивать самого Ассанжа: по ее мнению, его показания не помогут пролить свет на обстоятельства произошедшего.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.