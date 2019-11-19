Соседка рассказала о матери, оставившей с бабушкой восьмерых детей в Москве

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Соседка московской многодетной семьи, которая привлекла внимание службы опеки, рассказала о ней телеканалу " Соседка московской многодетной семьи, которая привлекла внимание службы опеки, рассказала о ней телеканалу " Звезда ".

Женщина пояснила, что семью нельзя назвать неблагополучной. По ее словам, дети выглядят хорошо.

"Одежду им отдают, весь дом их знает. Им приносят то, что остается от младших детей", — рассказала соседка.

Мать детей, по словам женщины, скромная и никогда не вела разгульный образ жизни.

Бабушка также помогает ей воспитывай детей: она отводит и забирает их из школы.

"Детей много, живут в однокомнатной квартире ... Значит, опека что-то заметила, она же, наверное, навещает их. Опеке виднее, где детям лучше", — заявила женщина.

Также соседка предположила, что у женщины нет постоянной работы, а свое время тратит на них.