Соседка рассказала о матери, оставившей с бабушкой восьмерых детей в Москве

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Соседка московской многодетной семьи, которая привлекла внимание службы опеки, рассказала о ней телеканалу "Звезда".
Женщина пояснила, что семью нельзя назвать неблагополучной. По ее словам, дети выглядят хорошо.
"Одежду им отдают, весь дом их знает. Им приносят то, что остается от младших детей", — рассказала соседка.
Мать детей, по словам женщины, скромная и никогда не вела разгульный образ жизни.
Бабушка также помогает ей воспитывай детей: она отводит и забирает их из школы.
"Детей много, живут в однокомнатной квартире ... Значит, опека что-то заметила, она же, наверное, навещает их. Опеке виднее, где детям лучше", — заявила женщина.
Также соседка предположила, что у женщины нет постоянной работы, а свое время тратит на них.
Ранее следователи начали проверку после обнаружения в однокомнатной квартире в Москве восьми простуженных детей, которых мать на несколько дней оставила с 63-летней бабушкой. По мнению медицинских работников, дети жили в ненадлежащих условиях, о чем они проинформировали правоохранительные органы, сообщили в СК.