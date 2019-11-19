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РИА Новости

Минюст обвинил СМИ в искажении российской позиции по домашнему насилию

16:47 19.11.2019 (обновлено: 16:48 19.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Минюста РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минюст заявил, что СМИ исказили суть представленной в Страсбургском суде позиции по теме домашнего насилия в России.
Ранее "Коммерсант" написал, что Минюст в ответе ЕСПЧ назвал проблему домашнего насилия в России преувеличенной. По данным издания, такая позиция якобы была высказана в официальном ответе Минюста в Страсбургский суд, где рассматриваются дела четырех женщин, включая жительницу Подмосковья Маргариту Грачеву, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
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Источник РИА Новости в Минюсте отметил, что ЕСПЧ засекретил в переписке с правительством имена заявительниц, а широкой публике их раскрыли СМИ.
"Опубликованная рядом СМИ информация о том, что Минюст России считает масштабы домашнего насилия преувеличенными, искажает суть заявленной в ЕСПЧ позиции властей РФ и содержит вырванные из контекста заявления. Также в сообщениях СМИ некорректно переведены с английского на русский язык выдержки из процессуальной позиции", - говорится в пресс-релизе.
По данным Минюста, позиция России заключается в том, что "серьезная проблема насилия является общей для многих стран, в том числе актуальна для РФ".
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В частности, отмечают в министерстве, несмотря на отсутствие отдельного состава преступления для домашнего насилия, в российских законах есть более 40 уголовных и минимум 5 административных составов, охватывающих эту тему.
"В связи с вступлением ранее в силу постановления ЕСПЧ по делу "Володина против России", ставшим первым актом Европейского суда применительно к вопросу домашнего насилия в отношении России с момента присоединения к Конвенции в 1998 году, российские власти предпринимают все необходимые меры по исполнению данного постановления", - подытожили в министерстве.
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