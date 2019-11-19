Минюст обвинил СМИ в искажении российской позиции по домашнему насилию

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минюст заявил, что СМИ исказили суть представленной в Страсбургском суде позиции по теме домашнего насилия в России.

Ранее " Коммерсант " написал, что Минюст в ответе ЕСПЧ назвал проблему домашнего насилия в России преувеличенной. По данным издания, такая позиция якобы была высказана в официальном ответе Минюста в Страсбургский суд, где рассматриваются дела четырех женщин, включая жительницу Подмосковья Маргариту Грачеву , которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.

Источник РИА Новости в Минюсте отметил, что ЕСПЧ засекретил в переписке с правительством имена заявительниц, а широкой публике их раскрыли СМИ.

"Опубликованная рядом СМИ информация о том, что Минюст России считает масштабы домашнего насилия преувеличенными, искажает суть заявленной в ЕСПЧ позиции властей РФ и содержит вырванные из контекста заявления. Также в сообщениях СМИ некорректно переведены с английского на русский язык выдержки из процессуальной позиции", - говорится в пресс-релизе.

По данным Минюста, позиция России заключается в том, что "серьезная проблема насилия является общей для многих стран, в том числе актуальна для РФ".

В частности, отмечают в министерстве, несмотря на отсутствие отдельного состава преступления для домашнего насилия, в российских законах есть более 40 уголовных и минимум 5 административных составов, охватывающих эту тему.