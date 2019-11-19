Россиянка, которой отрубили кисти, рассказала о плюсах и минусах протеза

© Фото из личного архива Маргариты Грачевой Маргарита Грачева с биопротезом на руке

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россиянка Россиянка Маргарита Грачева , которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, рассказала в своем Instagram о плюсах и минусах своей бионической руки.

Женщина поделилась фотографией протеза.

Она отметила, что зимой можно сэкономить на варежках, так как руке не холодно. Кроме того, можно не бояться горячей посуды, а также цветов с шипами и кота-хищника.

"Мне не страшно, если меня вдруг в бионическую руку укусит индийский красный скорпион", — пошутила Грачева.

Однако минусов оказалось намного больше. Женщина отметила, что протез нельзя мочить или попадать с ним под дождь.

"У протеза определённое количество хватов (у bebionic всего 8), а у руки больше 100; у протеза нет чувствительности, то есть, я не ощущаю гладкость кота, когда его глажу", — поделилась она.

Из-за тяжести бионической руки у женщины периодически болит правое плечо. Кроме того, протезом рука не всегда пролазит в одежду.

Она также отметила высокую стоимость протеза — около четырех миллионов рублей, и короткий срок службы — от трех до пяти лет. Помимо этого, бионическая рука часто ломается, а ремонт не всегда проходит по гарантии.

Грачева отметила, что сейчас она научилась пользоваться протезом.

"Они мои друзья, на них ложится огромная нагрузка в моих повседневных делах. Но как же я скучаю по здоровым рукам...", — подытожила она.