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РИА Новости

Россиянка, которой отрубили кисти, рассказала о плюсах и минусах протеза

11:58 19.11.2019
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© Фото из личного архива Маргариты Грачевой Маргарита Грачева с биопротезом на руке
Маргарита Грачева с биопротезом на руке
© Фото из личного архива Маргариты Грачевой
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россиянка Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, рассказала в своем Instagram о плюсах и минусах своей бионической руки.
Женщина поделилась фотографией протеза.
Она отметила, что зимой можно сэкономить на варежках, так как руке не холодно. Кроме того, можно не бояться горячей посуды, а также цветов с шипами и кота-хищника.
"Мне не страшно, если меня вдруг в бионическую руку укусит индийский красный скорпион", — пошутила Грачева.
Однако минусов оказалось намного больше. Женщина отметила, что протез нельзя мочить или попадать с ним под дождь.
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"У протеза определённое количество хватов (у bebionic всего 8), а у руки больше 100; у протеза нет чувствительности, то есть, я не ощущаю гладкость кота, когда его глажу", — поделилась она.
Из-за тяжести бионической руки у женщины периодически болит правое плечо. Кроме того, протезом рука не всегда пролазит в одежду.
Она также отметила высокую стоимость протеза — около четырех миллионов рублей, и короткий срок службы — от трех до пяти лет. Помимо этого, бионическая рука часто ломается, а ремонт не всегда проходит по гарантии.
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Грачева отметила, что сейчас она научилась пользоваться протезом.
"Они мои друзья, на них ложится огромная нагрузка в моих повседневных делах. Но как же я скучаю по здоровым рукам...", — подытожила она.
В конце прошлого года суд приговорил ее мужа — Дмитрия Грачева к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить потерпевшей компенсацию в размере двух миллионов тридцати пяти тысяч рублей за причиненный моральный вред. Прокуратура просила для обвиняемого 17 лет лишения свободы, Грачева требовала компенсации в 8,2 миллиона рублей. С решением суда она не согласилась.
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