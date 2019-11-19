Прокуратура попросила арестовать экс-депутата Рады Ляшко на два месяца

КИЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Бориспольский районный суд во вторник рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему депутату Бориспольский районный суд во вторник рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему депутату Верховной рады Украины Олегу Ляшко в виде содержания под стражей по делу о нападении на главу парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса.

Ранее Ляшко сообщил, что Бориспольская прокуратура вручила ему подозрение в нанесении легких телесных повреждений во время драки с главой комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андреем Герусом. По словам Ляшко, его хотят арестовать на два месяца.

"Учитывая наличие рисков, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Украины… было принято решение об обращении в суд с ходатайством об избрании Олегу Валериевичу Ляшко меры пресечения в виде содержания под стражей", - заявил прокурор на заседании. Трансляцию ведет украинский телеканал "Наш"

Он также отметил, что санкция статьи, по которой подозревают Ляшко, предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы, что говорит о тяжести преступления. По мнению гособвинения, он может скрываться от уголовной ответственности, а также пользуясь своим политическим положением может влиять на свидетелей, в том числе Геруса, и давить на прокуратуру и суд используя медиа. По словам прокурора, после потасовки Ляшко через соцсети продолжал некорректно высказываться в отношении государственной позиции Геруса, в связи с чем есть угроза повторного совершения преступления экс-депутатом.

В ходе обсуждения ходатайства Ляшко заявил, что дело против него сфальсифицировано, так как Герус на двух допросах заявил, что не считает себя потерпевшим и не имеет претензий. Экс-депутат попросил суд вынести отдельное постановление, которым требует обязать Генпрокуратуру завести дело по его заявлению о совершении Герусом госизмены в связи с разрешением закупки электроэнергии Украиной у России.

Защита Ляшко передала суду ряд заявлений бывших и действующих депутатов Рады о готовности взять Ляшко под их личное поручительство. Экс-депутат заявил, что "не нуждается в поручительстве" и "готов посидеть" по сфальсифицированному делу ради будущего Украины. Он отметил, что не намерен скрываться от следствия и суда.

Ранее Герус заявил, что Ляшко напал на него в аэропорту "Борисполь". Полиция возбудила уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении государственного деятеля" из-за драки Ляшко и Геруса.