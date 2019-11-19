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РИА Новости

Прокуратура попросила арестовать экс-депутата Рады Ляшко на два месяца

16:41 19.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер "Радикальной партии" Олег Ляшко
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Архивное фото
КИЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Бориспольский районный суд во вторник рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему депутату Верховной рады Украины Олегу Ляшко в виде содержания под стражей по делу о нападении на главу парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса.
Ранее Ляшко сообщил, что Бориспольская прокуратура вручила ему подозрение в нанесении легких телесных повреждений во время драки с главой комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андреем Герусом. По словам Ляшко, его хотят арестовать на два месяца.
"Учитывая наличие рисков, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Украины… было принято решение об обращении в суд с ходатайством об избрании Олегу Валериевичу Ляшко меры пресечения в виде содержания под стражей", - заявил прокурор на заседании. Трансляцию ведет украинский телеканал "Наш".
Он также отметил, что санкция статьи, по которой подозревают Ляшко, предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы, что говорит о тяжести преступления. По мнению гособвинения, он может скрываться от уголовной ответственности, а также пользуясь своим политическим положением может влиять на свидетелей, в том числе Геруса, и давить на прокуратуру и суд используя медиа. По словам прокурора, после потасовки Ляшко через соцсети продолжал некорректно высказываться в отношении государственной позиции Геруса, в связи с чем есть угроза повторного совершения преступления экс-депутатом.
Драка депутата Верховной рады Андрея Геруса и главы Радикальной партии Олега Ляшко
7 ноября, 04:09
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
В ходе обсуждения ходатайства Ляшко заявил, что дело против него сфальсифицировано, так как Герус на двух допросах заявил, что не считает себя потерпевшим и не имеет претензий. Экс-депутат попросил суд вынести отдельное постановление, которым требует обязать Генпрокуратуру завести дело по его заявлению о совершении Герусом госизмены в связи с разрешением закупки электроэнергии Украиной у России.
Защита Ляшко передала суду ряд заявлений бывших и действующих депутатов Рады о готовности взять Ляшко под их личное поручительство. Экс-депутат заявил, что "не нуждается в поручительстве" и "готов посидеть" по сфальсифицированному делу ради будущего Украины. Он отметил, что не намерен скрываться от следствия и суда.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
30 июня, 11:11
Эксперт прокомментировал перепалку Саакашвили и Ляшко в прямом эфире
Ранее Герус заявил, что Ляшко напал на него в аэропорту "Борисполь". Полиция возбудила уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении государственного деятеля" из-за драки Ляшко и Геруса.
Ляшко - украинский политик, позиционирующий себя оппозиционером. Он известен неординарными выходками в Верховной раде, где был депутатом несколько созывов подряд. В частности, на одном из заседаний парламента в 2011 году Ляшко вышел на трибуну с мешочком земли и начал ее есть. Также политик не раз приводил коров к зданиям Рады и кабмина. В России в 2015 году против Ляшко возбудили уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
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Олег ЛяшкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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