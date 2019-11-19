ПФР подтвердил льготы более чем для миллиона предпенсионеров

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Статус гражданина предпенсионного возраста официально подтвердили более миллиона россиян, пишет Статус гражданина предпенсионного возраста официально подтвердили более миллиона россиян, пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд

Работодатели передали сведения о 315 тысячах человек, еще 300 тысяч запросов поступило из центров занятости. Через Единую информационную систему социального обеспечения право на предпенсионные льготы подтвердили 141 тысяча россиян. Через личный кабинет на сайте ПФР свой статус оформили 370 тысяч человек.

Понятие "предпенсионный возраст" закрепили в российском законодательстве в этом году: он наступает за пять лет до получения права выхода на пенсию, в том числе досрочную или по выслуге лет.