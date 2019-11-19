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РИА Новости

Северная Македония может стать полноправным членом НАТО в начале 2020 года

16:26 19.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Завершение процедур ратификации документов о вступлении Северной Македонии в НАТО планируется в начале следующего года, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Северная Македония очень близка к тому, чтобы стать членом альянса. Весной мы уже подписали протокол о вступлении, затем парламенты стран-союзников ратифицировали его. Я не ожидаю, что все союзники завершат эти процедуры к началу декабря, но я ожидаю, что это будет завершено в начале следующего года. Тогда Македония станет полноправным членом", - сказал генсек журналистам.
Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии.
В настоящее время идет процесс ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО. Ранее ожидалось, что процесс завершится к саммиту альянса, который пройдет в Лондоне в декабре.
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НАТОЕвросоюзСеверная МакедонияЛондонГрецияЙенс СтолтенбергВ мире
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