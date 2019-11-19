Северная Македония может стать полноправным членом НАТО в начале 2020 года

"Северная Македония очень близка к тому, чтобы стать членом альянса. Весной мы уже подписали протокол о вступлении, затем парламенты стран-союзников ратифицировали его. Я не ожидаю, что все союзники завершат эти процедуры к началу декабря, но я ожидаю, что это будет завершено в начале следующего года. Тогда Македония станет полноправным членом", - сказал генсек журналистам.