Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T16:25+0300
https://ria.ru/20191119/1561126940.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151316/20/1513162068_0:133:2457:1515_1036x0_80_0_0_83415c941353599dfe541d7ad78e0ef3.jpg
РИА Новости

Жители Крыма давно не верят украинской медиапропаганде, заявили в Госдуме

16:25 19.11.2019
246
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Украинская пропаганда посредством СМИ изжила себя в Крыму, а жители полуострова уже давно не верят им, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Государственная дума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, по которому, в частности, иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа.
В список СМИ-иноагентов Минюста ранее попали "Голос Америки", "Радио "Свобода" и телеканал "Настоящее время", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба "Радио "Свобода" (Azatliq Radiosi), "Радио "Свободная Европа/Радио Свобода" (PCE/PC), "Сибирь.Реалии" и проект "Фактограф".
"Украинская медиапропаганда давно изжила себя на полуострове, и веры этим СМИ никакой. Вещание радио "КрымРеалии" не станет исключением - это площадка для маргиналов и откровенных врагов нашего государства, которых само общество отвергло и игнорирует. Радио проект "КрымРеалии" станет просто точкой "распила" денег, и через какое-то время сам уйдет в небытие без нашей помощи", - сказал Бальбек
Депутат подчеркнул, что проект "КрымРеалии" на полуострове "называют "брехунец", а глас народа, как известно, самый объективный".
"Так что пусть рассказывают своим немногим единомышленникам про "ужасы", происходящие на российском полуострове, с каждым эфиром они лишь дискредитируют и обманывают самих себя", - заключил он.
Маттиас Платцек
Вчера, 13:27
Немецкий политик: статус Крыма через 20 лет может никого не волновать
1600000
Обсудить 0
Руслан БальбекГосдума РФКрымОбщество
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
Госдума рассмотрит законопроект о регулировании работы СМИ-иноагентов
Облик лунного посадочного аппарата-попрыгунчика от КБ Южное
Украина собралась построить город на Луне
Маттиас Платцек
Немецкий политик: статус Крыма через 20 лет может никого не волновать
Певец Егор Крид
Роскомнадзор приостановил аккредитацию экспертов, проверявших песни Крида
Красное вино
Эксперт Минздрава выступил против возвращения рекламы вина в СМИ
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
В Швеции сочли показания в деле Ассанжа недостаточными для расследования
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В США надеются, что Турция откажется от приобретения С-400
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Постпред США при НАТО заявила, что Вашингтон все еще лидер в альянсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Северная Македония может стать полноправным членом НАТО в начале 2020 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Скабеева высмеяла решение Зеленского не бриться из-за кораблей
Готовая продукция Апрелевского завода грампластинок.
Девять релизов "Мелодии" включены в лонг-лист музыкальной премии ICMA
Донбасс
В ЛНР прокомментировали планы Киева по переселению жителей Донбасса
Газораспределительная станция
В Госдуме рассказали о последствиях отказа Украины от поставок газа
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области
ДНР обвинила силовиков в нарушении режима прекращения огня у Петровского
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко
Прокуратура попросила арестовать экс-депутата Рады Ляшко на два месяца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Россия и Китай представят план действий по корейскому урегулированию
02:50США проигрывают России в гонке вооружений в Арктике, пишет NI
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
00:41В Индии деревенские жители избили австралийского туриста
00:38В ЦМТ пройдет ежегодный инвестфорум "Россия зовет!"
00:35В Москве секретари совбезов стран СНГ обсудят вопросы безопасности
00:31Медведев обсудит правозащитную деятельность "Единой России"
Лента новостейМолния