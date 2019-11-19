Жители Крыма давно не верят украинской медиапропаганде, заявили в Госдуме

"Украинская медиапропаганда давно изжила себя на полуострове, и веры этим СМИ никакой. Вещание радио "КрымРеалии" не станет исключением - это площадка для маргиналов и откровенных врагов нашего государства, которых само общество отвергло и игнорирует. Радио проект "КрымРеалии" станет просто точкой "распила" денег, и через какое-то время сам уйдет в небытие без нашей помощи", - сказал Бальбек