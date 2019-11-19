Жители Крыма давно не верят украинской медиапропаганде, заявили в Госдуме

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Украинская пропаганда посредством СМИ изжила себя в Крыму, а жители полуострова уже давно не верят им, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Государственная дума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, по которому, в частности, иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа.
В список СМИ-иноагентов Минюста ранее попали "Голос Америки", "Радио "Свобода" и телеканал "Настоящее время", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба "Радио "Свобода" (Azatliq Radiosi), "Радио "Свободная Европа/Радио Свобода" (PCE/PC), "Сибирь.Реалии" и проект "Фактограф".
"Украинская медиапропаганда давно изжила себя на полуострове, и веры этим СМИ никакой. Вещание радио "КрымРеалии" не станет исключением - это площадка для маргиналов и откровенных врагов нашего государства, которых само общество отвергло и игнорирует. Радио проект "КрымРеалии" станет просто точкой "распила" денег, и через какое-то время сам уйдет в небытие без нашей помощи", - сказал Бальбек
Депутат подчеркнул, что проект "КрымРеалии" на полуострове "называют "брехунец", а глас народа, как известно, самый объективный".
"Так что пусть рассказывают своим немногим единомышленникам про "ужасы", происходящие на российском полуострове, с каждым эфиром они лишь дискредитируют и обманывают самих себя", - заключил он.