В Кирове таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников

"Работающий в такси мужчина привез в полицию 50 тысяч рублей. Он рассказал, что ему под видом клиента позвонил незнакомец и попросил выполнить "деликатную просьбу". Звонящий объяснил, что к таксисту выйдет пожилая женщина и передаст деньги, которые с помощью платежного терминала нужно перевести по указанным реквизитам. Эти средства якобы пойдут на решение проблем, возникших у родственника пенсионерки с правоохранительными органами", - говорится в сообщении.