Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T16:21+0300
https://ria.ru/20191119/1561126393.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152596/40/1525964002_0:138:3154:1912_1036x0_80_0_0_d92c364cb4873ee732419deb0df0e2d9.jpg
РИА Новости

В Кирове таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников

16:21 19.11.2019
12733
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Такси. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Водитель такси в Кирове предотвратил хищение денег у пенсионерки, обманутой телефонными мошенниками, сообщает пресс-служба МВД России по Кировской области.
"Работающий в такси мужчина привез в полицию 50 тысяч рублей. Он рассказал, что ему под видом клиента позвонил незнакомец и попросил выполнить "деликатную просьбу". Звонящий объяснил, что к таксисту выйдет пожилая женщина и передаст деньги, которые с помощью платежного терминала нужно перевести по указанным реквизитам. Эти средства якобы пойдут на решение проблем, возникших у родственника пенсионерки с правоохранительными органами", - говорится в сообщении.
Взяв у пожилой кировчанки деньги, мужчина предположил, что она могла стать жертвой преступления, поэтому и решил обратиться в полицию.
"Сотрудники полиции выяснили, что накануне 91-летней женщине по телефону позвонили незнакомцы под видом сотрудников правоохранительных органов. Они сообщили, что ее внук якобы стал виновником дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. За невозбуждение уголовного дела звонящие попросили деньги, которые нужно передать "курьеру" - им и оказался водитель такси", - сообщает пресс-служба ведомства.
По факту покушения на совершение мошенничества следователем УМВД России по городу Кирову возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности и местонахождение злоумышленников. Деньги возвращены владелице. Решается вопрос о поощрении водителя такси.
Сотрудник МЧС со служебной собакой
16 ноября, 13:46
В Забайкалье полицейский-кинолог с собакой спас потерявшуюся пенсионерку
16151002
Обсудить 1
Нижний НовгородМВД РФКировская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах
Адвокат водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, раскрыл детали конфликта
Михаил Каабак
Уволенный детский трансплантолог рассказал о претензиях Минздрава
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
В Серпуховском районе ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский экс-министр сравнил плохие решения при Зеленском и Порошенко
Юля и Ваня
На Урале погиб ребенок — мать винит персонал детсада и врачей
Сотрудник ГИБДД
В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним
Логотип Android на экране
Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников
Продажа смартфонов
Госдума во II чтении запретила продажу техники без российского ПО
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Пленарное заседание Госдумы РФ по бюджету и налогам
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Россия и Китай представят план действий по корейскому урегулированию
02:50США проигрывают России в гонке вооружений в Арктике, пишет NI
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
00:41В Индии деревенские жители избили австралийского туриста
00:38В ЦМТ пройдет ежегодный инвестфорум "Россия зовет!"
00:35В Москве секретари совбезов стран СНГ обсудят вопросы безопасности
00:31Медведев обсудит правозащитную деятельность "Единой России"
Лента новостейМолния