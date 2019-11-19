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РИА Новости

Почти 80 тысяч светоотражателей появились на подмосковных дорогах

16:12 19.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль на одной из улиц
Автомобиль на одной из улиц
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. В Подмосковье на потенциально опасных участках дорог и крутых поворотах установили более 78 тысяч светоотражателей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры области.
Светоотражатели (катафоты) обеспечивают безопасность жителей Подмосковья в темное время суток. Благодаря им планируется снизить риск лобового столкновения автомобилей и выезда на встречную полосу.
Катафоты установили более чем на 600 участках дорог протяженностью 160 километров.
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"Катафоты привлекут внимание водителей на дороге в условиях ограниченной видимости, а также создадут шумовой эффект в случае наезда на сплошную линию", — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Больше всего светоотражателей установили в городских округах Богородский, Озеры, Коломна, Егорьевск, Сергиев Посад, Истра, Ступино.
Работы выполнены в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", цель которого – сократить в два раза количество мест ДТП в Подмосковье к 2024 году.
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