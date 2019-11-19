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РИА Новости

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

16:10 19.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году. Третье чтение запланировано на 21 ноября.
Доходы бюджета РФ прогнозируются на уровне 20,379 триллиона рублей (18,1% ВВП) в 2020 году, 21,246 триллиона (17,7% ВВП) в 2021 году и 22,058 триллиона (17,2% ВВП) в 2022 году. Расходы составят 19,503 триллиона рублей (17,3% ВВП) в 2020 году, 20,634 триллиона (17,1% ВВП) в 2021 году и 21,763 триллиона (16,9% ВВП) в 2022 году. Бюджет сбалансирован и "застрахован от различных негативных сценариев развития событий на рынке нефти", заявлял ранее первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.
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Депутаты поддержали поправки, связанные с перераспределением средств между различными направлениями и реструктуризацией бюджетных кредитов, предоставленных регионам из федерального бюджета. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что в целом принятыми поправками предлагается перераспределить 750,5 миллиарда рублей: 293,5 миллиарда в 2020 году, 235,6 миллиарда - в 2021 году, 221,4 миллиарда - в 2022 году.
Спикер подчеркнул, что ключевые поправки, подготовленные депутатами ко второму чтению, касаются поддержки регионов. "В частности, принята поправка, согласно которой в 2020-2024 годах субъекты РФ должны будут платить ежегодно только 5% от суммы задолженности по бюджетным кредитам с условием, что высвободившиеся средства они направят на реализацию инвестиционных проектов на своих территориях", - напомнил Володин. То есть регион вместо того, чтобы отдавать деньги на погашение долга, сможет вкладывать эти средства в инфраструктуру, дороги, подвести воду, газ, электроэнергию к строящимся на средства частных инвесторов предприятиям, которые, в свою очередь, дадут новые рабочие места и повысят уровень жизни людей, пояснил он.
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"По нашим оценкам, сумма высвободившихся в следующие пять лет средств, которые регионы смогут направить на реализацию инвестпроектов, составит более 440 миллиардов рублей", - сказал Володин. При этом регионы также получат возможность списания части долга в объеме роста поступлений федеральных налогов в результате реализации инвестпроектов, заметил он.
Спикер также обратил внимание, что в этом году впервые уже ко второму чтению бюджета распределено 94% межбюджетных трансфертов на 2020 год – 203 из 217 (на 2020 год общая сумма межбюджетных трансфертов составляет 2,5 триллиона рублей). "Так что регионы смогут, не откладывая, начать формирование своих бюджетов", - подчеркнул он, напомнив, что прежде такое распределение происходило не раньше начала следующего года. Володин также сказал, что правительство представило информацию, согласно которой финансирование мероприятий на сельских территориях в рамках отраслевых госпрограмм в 2020 году составит 76,7 миллиарда рублей.
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Антон СилуановГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияЭкономика
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