Правительство хочет провести конкурс на дизайн электронного паспорта

"И хотели бы просить Вашего разрешения, так как всё-таки паспорт гражданина – это, в общем, тоже один из символов государства, провести общенациональный конкурс в первой половине года, чтобы выбрать дизайн, чтобы это было современное решение, красивое, и оно было людьми поддержано. Вот, пожалуй, основные проекты, что касается цифровой повестки", - добавил вице-премьер.

Он напомнил, что проект будет реализован в двух формах – пластиковая карта с российским чипом и мобильное приложение, которое будет сопровождать гражданина там, где особенного подтверждения юридической значимости действий не требуется. Сертификация карт, по его словам, завершена, первые 100 тысяч изделий будут изготовлены в первой половине года.

Акимов поручил Минэкономразвития еще в 2018 году разработать законопроект о замене бумажных паспортов на электронные к концу года. В июле он сообщил, что выдача электронных паспортов в России может начаться с 2022 года, однако окончательно этот срок пока не утвержден. По его словам, в новом документе будет содержаться базовая информация о гражданине (например, ФИО, регистрация по месту жительства), а также водительское удостоверение, СНИЛС и ряд других. Биометрические данные для электронного паспорта пока необязательны, но если гражданин захочет их предоставить, ему будет дана такая возможность.