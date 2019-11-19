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РИА Новости

Правительство хочет провести конкурс на дизайн электронного паспорта

15:57 19.11.2019 (обновлено: 16:27 19.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов во время встречи
Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Максим Акимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил разрешения провести общенациональный конкурс на дизайн электронного паспорта.
"Конечно, один из наших очень важных флагманских проектов – это переход к формированию удостоверения личности и к выдаче удостоверения личности нового поколения. Причём мы планируем это делать, как Вы нам поручали, мягко, не в принудительном порядке, чтобы это был сервис, который человек получает либо по мере наступления сроков замены паспорта, либо по своему желанию", - сказал Акимов на встрече с Путиным, стенограмма которой размещена на сайте Кремля.
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"И хотели бы просить Вашего разрешения, так как всё-таки паспорт гражданина – это, в общем, тоже один из символов государства, провести общенациональный конкурс в первой половине года, чтобы выбрать дизайн, чтобы это было современное решение, красивое, и оно было людьми поддержано. Вот, пожалуй, основные проекты, что касается цифровой повестки", - добавил вице-премьер.
Он напомнил, что проект будет реализован в двух формах – пластиковая карта с российским чипом и мобильное приложение, которое будет сопровождать гражданина там, где особенного подтверждения юридической значимости действий не требуется. Сертификация карт, по его словам, завершена, первые 100 тысяч изделий будут изготовлены в первой половине года.
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"Это тоже потребует модернизации IT-инфраструктуры, прежде всего в министерстве внутренних дел. Я готов отдельно доложить по этому вопросу", - добавил он.
Акимов поручил Минэкономразвития еще в 2018 году разработать законопроект о замене бумажных паспортов на электронные к концу года. В июле он сообщил, что выдача электронных паспортов в России может начаться с 2022 года, однако окончательно этот срок пока не утвержден. По его словам, в новом документе будет содержаться базовая информация о гражданине (например, ФИО, регистрация по месту жительства), а также водительское удостоверение, СНИЛС и ряд других. Биометрические данные для электронного паспорта пока необязательны, но если гражданин захочет их предоставить, ему будет дана такая возможность.
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Максим АкимовВладимир ПутинОбщество
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