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РИА Новости

На Филиппинах из-за тайфуна эвакуировали более пяти тысяч человек

15:57 19.11.2019
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© AFP 2019 / Noel CelisУличный торговец во время тайфуна на Филиппинах
Уличный торговец во время тайфуна на Филиппинах
© AFP 2019 / Noel Celis
Уличный торговец во время тайфуна на Филиппинах
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 5,4 тысячи человек направлены в пункты эвакуации после того, как тайфун "Рамон" обрушился на северную часть Филиппин, сообщает агентство Philippine News Agency со ссылкой на структуры по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Как сообщается, пункты эвакуации были развернуты в школах и зданиях местных муниципалитетов в 11 городах провинции Кагаян. Власти также отменили занятия во всех учебных заведениях для безопасности учащихся. Тем не менее работа в государственных и частных компаниях и учреждениях была возобновлена во вторник.
Кроме того, была прекращена подача энергоснабжения в муниципалитетах Санта-Анна и Гонзага. В муниципалитете Аллакапан оползни перекрыли дороги. В городе Илаган один из мостов был залит водными потоками, его закрыли для движения.
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