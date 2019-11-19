На Филиппинах из-за тайфуна эвакуировали более пяти тысяч человек

Как сообщается, пункты эвакуации были развернуты в школах и зданиях местных муниципалитетов в 11 городах провинции Кагаян. Власти также отменили занятия во всех учебных заведениях для безопасности учащихся. Тем не менее работа в государственных и частных компаниях и учреждениях была возобновлена во вторник.