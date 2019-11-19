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РИА Новости

В США надеются, что Турция откажется от приобретения С-400

15:55 19.11.2019
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© РИА Новости . Евгений ОдиноковЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости . Евгений Одиноков
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. США все еще рассчитывают, что Турция откажется от размещения у себя российских систем С-400, заявила во вторник журналистам постпред страны при НАТО Кей Бэйли Хатчисон.
Президент Турции Таийп Эрдоган заявил, что в ходе визита в США 13 ноября проинформировал американского коллегу Дональда Трампа о неизменности решения Анкары о приобретении российских систем ПВО С-400.
"Мы обеспокоены покупкой Турцией российских систем С-400, это скажется на совместимости с вооружениями НАТО, в том числе F-35", - заявила постпред США на брифинге в Брюсселе.
Она также отметила, что в результате этого Турция может "лишиться экономических возможностей производства для F-35".
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"Мы все еще надеемся, что Турция откажется от размещения С-400", - добавила она.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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Дональд ТрампС-400 «Триумф»НАТОF-35ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАБезопасностьВ мире
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