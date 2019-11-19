В ЮАР у туриста украли вещи на сумму почти в полмиллиона рублей

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда двое вооруженных людей кинулись к автомобилю. Третий в это время выхватил из багажника машины сумку, содержимое которой оценивается в 100 тысяч рэндов (более 435 тысяч рублей). После этого грабители покинули место преступления.