В ЮАР у туриста украли вещи на сумму почти в полмиллиона рублей

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В ЮАР британского туриста ограбили на подъездной дорожке к отелю, украв у него вещи на сумму почти в милмиллиона рублей, сообщает News24.
Путешественник ехал из аэропорта в город Сэндтон, в гостиницу, расположенную в районе Морнингсайд.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда двое вооруженных людей кинулись к автомобилю. Третий в это время выхватил из багажника машины сумку, содержимое которой оценивается в 100 тысяч рэндов (более 435 тысяч рублей). После этого грабители покинули место преступления.
"В полицейском участке Сэндтона возбудили дело о вооруженном ограблении", — сообщили в правоохранительных органах.
Полиция проводит расследование.