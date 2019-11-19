В НАТО объяснили рост трат на оборону крымскими событиями

"Мы инвестируем в настоящее время в наше сдерживание и оборону, но это не направлено против какой-либо другой страны. Цель этого не в том, чтобы провоцировать конфликт, а чтобы предотвращать его", - заявил он, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.