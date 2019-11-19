В НАТО объяснили рост трат на оборону крымскими событиями

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. НАТО инвестирует в оборону в том числе потому, что не хочет повторения "крымской ситуации" в отношении своих союзников, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы инвестируем в настоящее время в наше сдерживание и оборону, но это не направлено против какой-либо другой страны. Цель этого не в том, чтобы провоцировать конфликт, а чтобы предотвращать его", - заявил он, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.
"Это призвано направить абсолютно ясный сигнал, что то, что произошло в Крыму, не может произойти в отношении какого-либо союзника по НАТО", - сказал он, добавив, что "здесь нет места для неверного понимания", так как речь идет о "предотвращении таких ситуаций", и "это лучший способ сохранять мир".
Российская сторона ранее заявляла, что расширение НАТО на восток противоречит полученным гарантиям от лидеров западных стран. В Москве заявляли, что будут реагировать соразмерно на агрессивные шаги со стороны НАТО, а тем, кто стремится включить Украину или Грузию в состав альянса, следует подумать о последствиях такой безответственной политики. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что целью расширения НАТО является "агрессивное сдерживание" России. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия чувствует угрозу от продвижения НАТО в сторону своих границ.