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РИА Новости

В НАТО объяснили рост трат на оборону крымскими событиями

15:51 19.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на саммите НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. НАТО инвестирует в оборону в том числе потому, что не хочет повторения "крымской ситуации" в отношении своих союзников, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы инвестируем в настоящее время в наше сдерживание и оборону, но это не направлено против какой-либо другой страны. Цель этого не в том, чтобы провоцировать конфликт, а чтобы предотвращать его", - заявил он, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, "агрессивные действия РФ против Украины" дали НАТО толчок для "военной адаптации", которая заключается в повышения готовности сил и размещении передовых групп на восточных границах альянса.
"Это призвано направить абсолютно ясный сигнал, что то, что произошло в Крыму, не может произойти в отношении какого-либо союзника по НАТО", - сказал он, добавив, что "здесь нет места для неверного понимания", так как речь идет о "предотвращении таких ситуаций", и "это лучший способ сохранять мир".
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Сергей ЛавровНАТОВладимир ПутинКрымЙенс СтолтенбергУкраинаВ мире
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