В Латвии более 50 школьников заразились кишечным вирусом

РИГА, 19 ноя – РИА Новости. Более 50 школьников заразились кишечным вирусом в Смилтенской средней школе в Более 50 школьников заразились кишечным вирусом в Смилтенской средней школе в Латвии , сообщила журналистам заместитель директора школы Инеса Райскума.

"В Смилтенской средней школе 57 детей заразились кишечным вирусом", - сказала Райскума.

По ее словам на место были вызваны медики и эксперты продовольственно-ветеринарной службы. "Для анализов были взяты пробы продуктов, а также пробы с поверхностей, но еще не получены ответы. В помещениях проведена дополнительная дезинфекция, родители проинформированы о том, как действовать в случае заболевания детей," — сообщила Райскума.

Дети смогут вернуться в школу только со справкой от врача, что они здоровы.

В здании, где произошло заражение, учатся 185 детей начального школьного возраста и 129 дошкольников.

В Центре профилактики и контроля заболеваний проинформированы о вспышке заболеваемости в Смилтене и проводят проверку.