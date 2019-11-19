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РИА Новости

В Латвии более 50 школьников заразились кишечным вирусом

15:41 19.11.2019 (обновлено: 15:42 19.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
РИГА, 19 ноя – РИА Новости. Более 50 школьников заразились кишечным вирусом в Смилтенской средней школе в Латвии, сообщила журналистам заместитель директора школы Инеса Райскума.
"В Смилтенской средней школе 57 детей заразились кишечным вирусом", - сказала Райскума.
По ее словам на место были вызваны медики и эксперты продовольственно-ветеринарной службы. "Для анализов были взяты пробы продуктов, а также пробы с поверхностей, но еще не получены ответы. В помещениях проведена дополнительная дезинфекция, родители проинформированы о том, как действовать в случае заболевания детей," — сообщила Райскума.
Дети смогут вернуться в школу только со справкой от врача, что они здоровы.
Бассейн
2 ноября, 21:07
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В здании, где произошло заражение, учатся 185 детей начального школьного возраста и 129 дошкольников.
В Центре профилактики и контроля заболеваний проинформированы о вспышке заболеваемости в Смилтене и проводят проверку.
Смилтене – небольшой город в Латвии. В нем проживает около 5 тысяч человек.
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