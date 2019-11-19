АТОР: спрос российских туристов на поездки в Иран растет

Туристы во время купания в соленом озере Урмия на северо-западе Ирана

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Туристы во время купания в соленом озере Урмия на северо-западе Ирана

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Близость Ирака и других стран Ближнего Востока с нестабильной внутренней ситуацией не влияет на интерес российских путешественников к Ирану, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Соседство Ирака и других стран Ближнего Востока с нестабильной ситуацией никогда не мешало Ирану быть туристической страной. Более того, даже находясь в состоянии войны, он продолжал развивать туризм", — сказала она.

Ломидзе отметила, что Иран — это древняя Персия, остается очень интересным направлением, и спрос на него медленно, но растет.