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РИА Новости

АТОР: спрос российских туристов на поездки в Иран растет

15:35 19.11.2019
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© AP Photo / Ebrahim Noroozi Туристы во время купания в соленом озере Урмия на северо-западе Ирана
Туристы во время купания в соленом озере Урмия на северо-западе Ирана
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Близость Ирака и других стран Ближнего Востока с нестабильной внутренней ситуацией не влияет на интерес российских путешественников к Ирану, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Соседство Ирака и других стран Ближнего Востока с нестабильной ситуацией никогда не мешало Ирану быть туристической страной. Более того, даже находясь в состоянии войны, он продолжал развивать туризм", — сказала она.
Ломидзе отметила, что Иран — это древняя Персия, остается очень интересным направлением, и спрос на него медленно, но растет.
"Увеличению турпотока из России в Иран мешает визовый режим, так как визы оформляются не на границе. Кроме того, наличие иранской визы в паспорте может стать причиной ограничения для въезда в другие страны. Это останавливает российских туристов", — считает представитель АТОР.
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