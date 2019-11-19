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РИА Новости

Песков: адвокаты дизайнера Коновалова определят его действия после суда

15:11 19.11.2019 (обновлено: 15:12 19.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал адвокатам сломавшего ногу дизайнера Константина Коновалова, оштрафованного за нарушения на несанкционированной акции 27 июля, вопрос о дальнейших возможных шагах фигуранта дела.
"Я оставлю без комментария, потому что я, честно говоря, не знаю ответа на этот вопрос, потому что наверняка у него есть адвокаты, которые могут определить соответствующую тактику и стратегию в случае, если он хочет продолжать это дело… Было решение суда, которое я не имею права комментировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, куда теперь стоит обратиться Коновалову.
Московский Кремль
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Он отметил, что граждане в установленном законом порядке могут защищать свои права, что они и делают. "При несогласии на каком-то этапе есть возможность апеллировать, и так далее и тому подобное. Здесь мне нечего добавить, мы не можем комментировать судебное решение", - подчеркнул Песков.
Коновалов - один из создателей нового логотипа столичного метро, выпущенного студией Артемия Лебедева в 2014 году. Лебедев сообщал в своих социальных сетях, что его бывшего сотрудника задержали за два часа до акции 27 июля, когда Коновалов совершал пробежку в центре Москвы. При этом, по словам Лебедева, правоохранители сломали мужчине ногу. В СМИ сообщалось, что следователи не выявили нарушений закона в действиях полицейских, задержавших Коновалова. Савеловский суд Москвы признал Коновалова виновным в административном правонарушении за участие в несогласованном митинге и оштрафовал на 10 тысяч рублей.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
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МоскваАртемий ЛебедевДмитрий ПесковПроисшествия
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