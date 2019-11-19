Песков: адвокаты дизайнера Коновалова определят его действия после суда

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал адвокатам сломавшего ногу дизайнера Константина Коновалова, оштрафованного за нарушения на несанкционированной акции 27 июля, вопрос о дальнейших возможных шагах фигуранта дела.
"Я оставлю без комментария, потому что я, честно говоря, не знаю ответа на этот вопрос, потому что наверняка у него есть адвокаты, которые могут определить соответствующую тактику и стратегию в случае, если он хочет продолжать это дело… Было решение суда, которое я не имею права комментировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, куда теперь стоит обратиться Коновалову.
Он отметил, что граждане в установленном законом порядке могут защищать свои права, что они и делают. "При несогласии на каком-то этапе есть возможность апеллировать, и так далее и тому подобное. Здесь мне нечего добавить, мы не можем комментировать судебное решение", - подчеркнул Песков.
Коновалов - один из создателей нового логотипа столичного метро, выпущенного студией Артемия Лебедева в 2014 году. Лебедев сообщал в своих социальных сетях, что его бывшего сотрудника задержали за два часа до акции 27 июля, когда Коновалов совершал пробежку в центре Москвы. При этом, по словам Лебедева, правоохранители сломали мужчине ногу. В СМИ сообщалось, что следователи не выявили нарушений закона в действиях полицейских, задержавших Коновалова. Савеловский суд Москвы признал Коновалова виновным в административном правонарушении за участие в несогласованном митинге и оштрафовал на 10 тысяч рублей.
26 июля, 09:00Чем грозит участие в несогласованных акциях