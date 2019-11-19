Песков: адвокаты дизайнера Коновалова определят его действия после суда

"Я оставлю без комментария, потому что я, честно говоря, не знаю ответа на этот вопрос, потому что наверняка у него есть адвокаты, которые могут определить соответствующую тактику и стратегию в случае, если он хочет продолжать это дело… Было решение суда, которое я не имею права комментировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, куда теперь стоит обратиться Коновалову.