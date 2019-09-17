Суд оштрафовал дизайнера за нарушения на несанкционированной акции в Москве

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал дизайнера Константина Коновалова на 10 тысяч рублей за нарушения на несанкционированной акции 27 июля, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

"Суд признал Коновалова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения), и назначил ему наказание в виде 10 тысяч рублей административного штрафа", - рассказала пресс-секретарь.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.