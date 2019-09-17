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РИА Новости

Суд оштрафовал дизайнера за нарушения на несанкционированной акции в Москве

19:22 17.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую Думу
Участники несанкционированной акции в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую Думу
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники несанкционированной акции в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую Думу. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал дизайнера Константина Коновалова на 10 тысяч рублей за нарушения на несанкционированной акции 27 июля, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Михайлова.
"Суд признал Коновалова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения), и назначил ему наказание в виде 10 тысяч рублей административного штрафа", - рассказала пресс-секретарь.
Коновалов - один из создателей нового логотипа столичного метро, выпущенного студией Артемия Лебедева в 2014 году. Лебедев сообщал в своих социальных сетях, что его бывшего сотрудника задержали за два часа до акции 27 июля, когда Коновалов совершал пробежку в центре Москвы. При этом, по словам Лебедева, правоохранители сломали мужчине ногу. Сам Коновалов регулярно публикует в своем Twitter фото своих загипсованной ноги и костылей. В СМИ сообщалось, что следователи не выявили нарушений закона в действиях полицейских, задержавших Коновалов.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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