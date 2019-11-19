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РИА Новости

В Госдуме рассказали о последствиях отказа Украины от поставок газа

15:13 19.11.2019
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© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция
Газораспределительная станция
© РИА Новости / Егор Еремов
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Если газотранспортная система Украины не будет загружена российским газом, вскоре ее можно будет разобрать на металлолом. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя последствия вероятного отказа Киева от прямых поставок из России.

"Люди, которые обслуживают газотранспортную систему, окажутся на улице, потеряют работу. Киеву нужно посчитать все прямые и косвенные убытки и понять, что для них важнее — синица в руках или журавль в небе", — заявил он в беседе с RT.

По мнению депутата, украинским властям стоит спросить у граждан — покупать ли им дешевый газ из России напрямую или переплачивать посредникам.
Ранее появилась информация, что Еврокомиссия порекомендовала Украине вернуться к прямым закупкам российского газа в объёме 15 миллиардов кубометров в год. Однако в "Нафтогазе" опровергли эти сообщения, уточнив, что ЕК посоветовала Газпрому заключить долгосрочный контракт с новым украинским оператором на значительный объем газа и по европейским правилам.
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Ситуация на УкраинеИгорь АнанскихНафтогаз УкраиныГазпромЕврокомиссияРоссияУкраинаВ миреЭкономика
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