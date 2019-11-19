В Кемеровской области восстановили электроснабжение

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Электроснабжение потребителей в Кемеровской области, нарушенное из-за отключения шин на Беловской ГРЭС, восстановлено, сообщили РИА Новости в Сибирской генерирующей компании.
19 ноября в 11:32 по московскому времени (15.32 по местному времени) на Беловской ГРЭС при переключениях на открытом распределительном устройстве 110 кВ из-за повреждения разъединителя произошло отключение двух систем шин 110 кВ.
"Меньше чем через час, в 16:18 минут, повреждение было устранено и система шин на ГРЭС поставлена под напряжение. В 17:48 минут по местному времени энергосбнабжение всех потребителей полностью восстановлено", - отмечает СГК.
По данным Минэнерго РФ, без электроснабжения осталась часть бытовых (около 47 300 человек) и промышленных потребителей. Мощность отключенных потребителей – 75 МВт.