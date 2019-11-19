Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T14:56+0300
https://ria.ru/20191119/1561121669.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155663/79/1556637992_0:317:3076:2047_1036x0_80_0_0_8ea6c152db0887a55a166fee0ffe2834.jpg
РИА Новости

В Кемеровской области восстановили электроснабжение

14:56 19.11.2019
183
© РИА Новости / Константин ЧалабовЛЭП
ЛЭП
© РИА Новости / Константин Чалабов
ЛЭП. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Электроснабжение потребителей в Кемеровской области, нарушенное из-за отключения шин на Беловской ГРЭС, восстановлено, сообщили РИА Новости в Сибирской генерирующей компании.
19 ноября в 11:32 по московскому времени (15.32 по местному времени) на Беловской ГРЭС при переключениях на открытом распределительном устройстве 110 кВ из-за повреждения разъединителя произошло отключение двух систем шин 110 кВ.
Сахалин
Вчера, 08:09
На юге Сахалина частично восстановили электроснабжение после циклона
"Меньше чем через час, в 16:18 минут, повреждение было устранено и система шин на ГРЭС поставлена под напряжение. В 17:48 минут по местному времени энергосбнабжение всех потребителей полностью восстановлено", - отмечает СГК.
По данным Минэнерго РФ, без электроснабжения осталась часть бытовых (около 47 300 человек) и промышленных потребителей. Мощность отключенных потребителей – 75 МВт.
100000
Обсудить 0
Министерство энергетики РФРоссияКемеровская областьПроисшествия
Рекомендуем
ЛЭП
В Кемеровской области более 47,3 тысячи человек остались без электричества
Московский Кремль
В Кремле нет "финализированной" позиции по прямым выборам мэров
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не стал комментировать дело, заведенное после интервью гея детям
Вид на слияние рек Ока и Волга и собор Александра Невского в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде на реке Оке появилось масляное пятно
Дорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона на автомобильной дороге
Власти Ленобласти направят 10,7 млрд рублей на дороги региона в 2020 году
Елена Вяльбе
Николай Хомерики снимет фильм о знаменитой советской лыжнице Елене Вяльбе
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
На Ставрополье госпитализировали трех человек после крупного ДТП
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о продлении особенностей тарифов на газ в Крыму
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области
ДНР обвинила силовиков в нарушении режима прекращения огня у Петровского
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: адвокаты дизайнера Коновалова определят его действия после суда
Автомобили скорой помощи
В Пензенской области автомобиль вылетел в кювет на трассе
Уличный торговец во время тайфуна на Филиппинах
На Филиппинах из-за тайфуна эвакуировали более пяти тысяч человек
Президент РФ В. Путин
Путин проведет переговоры с президентом Швейцарии
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Артамонов назвал строительство дорог "вопросом №1" в Калужской области
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кирове завели дело на воспитательницу детсада, унижавшую детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Россия и Китай представят план действий по корейскому урегулированию
02:50США проигрывают России в гонке вооружений в Арктике, пишет NI
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
00:41В Индии деревенские жители избили австралийского туриста
00:38В ЦМТ пройдет ежегодный инвестфорум "Россия зовет!"
00:35В Москве секретари совбезов стран СНГ обсудят вопросы безопасности
00:31Медведев обсудит правозащитную деятельность "Единой России"
Лента новостейМолния