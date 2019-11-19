Зеленский намерен обсудить условия по проведению выборов в Донбассе

"Когда мы говорим об освобождении наших ребят, обмене пленных, или обмене всех на всех… для нас для всех, для меня лично, тоже должно быть больше конкретики. Мы хотим всех наших людей вернуть домой. Я хочу говорить - когда, если всех, то когда (сроки - ред.). Для меня ответ "когда" - это конкретные сроки - в ближайшее время", - сказал Зеленский на пресс-конференции после встречи с премьером Чехии в Киеве, трансляцию вел телеканал "НАШ".