Зеленский намерен обсудить условия по проведению выборов в Донбассе

КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет обсудить на встрече в "нормандском формате" конкретные сроки обмена пленными, а также условия по проведению выборов в Донбассе.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие, дату встречи подтвердили и в офисе президента Украины. В понедельник проведение саммита 9 декабря подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Когда мы говорим об освобождении наших ребят, обмене пленных, или обмене всех на всех… для нас для всех, для меня лично, тоже должно быть больше конкретики. Мы хотим всех наших людей вернуть домой. Я хочу говорить - когда, если всех, то когда (сроки - ред.). Для меня ответ "когда" - это конкретные сроки - в ближайшее время", - сказал Зеленский на пресс-конференции после встречи с премьером Чехии в Киеве, трансляцию вел телеканал "НАШ".
Также украинский президент отметил, что есть серьезные вопросы, связанные с безопасностью, гуманитарные, вопрос социальные. Есть вопросы связанные с местными выборами. "Мы должны говорить о возможностях... проведения местных выборов. Начало этого разговора мы должны сделать", - отметил Зеленский.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.