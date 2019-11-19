В Кремле заявили, что на встрече "нормандского формата" примут документ

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. На встрече глав государств На встрече глав государств "нормандского формата" примут документ, но будет ли он декларативным или обязательным к исполнению, пока говорить рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Можно ожидать, что будет согласовываться некий текст (по итогам встречи), что это будет за документ и будет ли он подписным, пока говорить преждевременно, пока каких-то совместных решений на этот счет нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, планируется ли по итогам "нормандского формата" подписывать какой-то документ.

Он добавил, что в настоящий момент согласование текста документа продолжается. "Это согласование некоего текста, а вот что это будет за документ - это еще предстоит определить", - отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что бывают документы, которые подписывают, так как они носят обязывающий характер, а бывают документы, которые принимают без подписи, то есть декларативные.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие, дату встречи подтвердили и в офисе президента Украины. В понедельник проведение саммита 9 декабря подтвердил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.