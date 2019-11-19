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РИА Новости

В Кремле заявили, что на встрече "нормандского формата" примут документ

14:44 19.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновСпасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. На встрече глав государств "нормандского формата" примут документ, но будет ли он декларативным или обязательным к исполнению, пока говорить рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Можно ожидать, что будет согласовываться некий текст (по итогам встречи), что это будет за документ и будет ли он подписным, пока говорить преждевременно, пока каких-то совместных решений на этот счет нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, планируется ли по итогам "нормандского формата" подписывать какой-то документ.
Он добавил, что в настоящий момент согласование текста документа продолжается. "Это согласование некоего текста, а вот что это будет за документ - это еще предстоит определить", - отметил Песков.
Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что бывают документы, которые подписывают, так как они носят обязывающий характер, а бывают документы, которые принимают без подписи, то есть декларативные.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Вчера, 12:47
Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие, дату встречи подтвердили и в офисе президента Украины. В понедельник проведение саммита 9 декабря подтвердил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии. 18 ноября 2019
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Россия надеется на помощь Франции в ходе саммита в "нормандском формате"
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