В Кремле оценили проблему разрыва между муниципалитетами и госвластью

"То, что определенный разрыв функциональный присутствует между федеральным, региональным и муниципальным уровнем, это неоднократно по разным случаям констатировалось. И, собственно, сейчас как раз и думают над тем, как можно избавиться от этого разрыва в самых различных областях. Определенная неэффективность здесь налицо, об этом неоднократно президент говорил", - рассказал Песков, добавив, что заявление Путина на заседании Совета напрямую не значит, что готовится новая муниципальная реформа.