В Кремле оценили проблему разрыва между муниципалитетами и госвластью

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Заявление президента Владимира Путина о том, что муниципальный уровень власти отделен от государства, не говорит о разработке новой муниципальной реформы, однако в Кремле думают над тем, как от этого разрыва избавиться, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее на заседании Совета по русскому языку президент РФ Владимир Путин говорил, что "муниципальный уровень власти отделен от государства", разрыв провоцирует ряд проблем, в том числе в сферах здравоохранения и образования.
"То, что определенный разрыв функциональный присутствует между федеральным, региональным и муниципальным уровнем, это неоднократно по разным случаям констатировалось. И, собственно, сейчас как раз и думают над тем, как можно избавиться от этого разрыва в самых различных областях. Определенная неэффективность здесь налицо, об этом неоднократно президент говорил", - рассказал Песков, добавив, что заявление Путина на заседании Совета напрямую не значит, что готовится новая муниципальная реформа.