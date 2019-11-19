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РИА Новости

Песков переадресовал вопрос по проблеме домашнего насилия экспертам

14:42 19.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Проблема домашнего насилия в России обсуждается в экспертной и юридической среде, на уровне Кремля этот вопрос сейчас не поднимается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее "Коммерсант" сообщил о том, что Минюст в ответе Европейскому суду по правам человека назвал проблему домашнего насилия в России преувеличенной.
"Нет, эта тема не обсуждается в Кремле. Обсуждается в экспертной и юридической среде", - сказал Песков в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за поправками в законодательство и в целом за проблемой домашнего насилия.
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