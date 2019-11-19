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РИА Новости

Генконсульство связывается с ведомствами Баварии по задержанному россиянину

14:38 19.11.2019
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CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Flughafen MünchenАэропорт Мюнхена
Аэропорт Мюнхена
CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Flughafen München
Аэропорт Мюнхена. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Генконсульство РФ в Мюнхене связывается с ведомствами Баварии для выяснений обстоятельств задержания россиянина, заявили РИА Новости в ведомстве.
"В Генконсульство России в Мюнхене не поступали обращения об оказании консульской помощи. На данный момент связываемся с соответствующими ведомствами Баварии для выяснений обстоятельств случившегося", - сообщили в консульстве в ответ на письменный запрос РИА Новости.
Ранее в полиции ФРГ заявили о задержании в аэропорту Мюнхена гражданина России по подозрению в сексуальных домогательствах и угрозах. Он был задержан 17 ноября, россиянин прибыл из Санкт-Петербурга. Он подозревается в публичных сексуальных домогательствах, угрозах и оскорблениях, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Во вторник россиянин должен был предстать перед судом, в компетенцию которого входит определение дальнейшей меры пресечения, речь идет об аресте, говорится в пресс-релизе. В полиции ФРГ не смогли сообщить РИА Новости, было ли принято в отношении задержанного решение об аресте.
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