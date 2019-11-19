Генконсульство связывается с ведомствами Баварии по задержанному россиянину

"В Генконсульство России в Мюнхене не поступали обращения об оказании консульской помощи. На данный момент связываемся с соответствующими ведомствами Баварии для выяснений обстоятельств случившегося", - сообщили в консульстве в ответ на письменный запрос РИА Новости.

Ранее в полиции ФРГ заявили о задержании в аэропорту Мюнхена гражданина России по подозрению в сексуальных домогательствах и угрозах. Он был задержан 17 ноября, россиянин прибыл из Санкт-Петербурга. Он подозревается в публичных сексуальных домогательствах, угрозах и оскорблениях, сообщили РИА Новости в ведомстве.