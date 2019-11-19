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РИА Новости

"Яндекс" обсуждал реформу структуры управления с администрацией Кремля

14:31 19.11.2019 (обновлено: 14:46 19.11.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Яндекс" не согласовывал, а лишь обсуждал реформу своей структуры управления с администрацией Кремля, это нормально для крупных компаний, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это одно другому не противоречит: обсуждать и информировать администрацию президента о таких масштабных планах по корпоративному переустройству - это одно дело, согласовывать - это другое дело. И абсолютно нормально, когда крупнейшие компании ведут диалог с соответствующими подразделениями администрации президента с тем чтобы получать "из первых рук" позицию государства, узнавать о тех обеспокоенностях, которые могут возникнуть у государства. Но это никоим образом не является каким-либо обусловленным согласованием", - сказал Песков.
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"Скажем так, с соответствующими подразделениями", - ответил он на вопрос, с кем именно "Яндекс" проводил консультации в Кремле.
"Яндекс" в понедельник объявил о планах реструктуризации, в рамках которой в структуре управления компании появится Фонд общественных интересов (Public Interests Foundation), которому от Сбербанка будет передана "золотая акция" интернет-гиганта. Это фонд будет выдвигать двух кандидатов в совет директоров, будет согласовывать сделки по консолидации более 10% голосующих или экономических акций в одних руках, а также получит право вето на решения компании по вопросам передачи персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности.
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ЯндексДмитрий ПесковРоссияЭкономика
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