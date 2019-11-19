"Яндекс" обсуждал реформу структуры управления с администрацией Кремля

"Это одно другому не противоречит: обсуждать и информировать администрацию президента о таких масштабных планах по корпоративному переустройству - это одно дело, согласовывать - это другое дело. И абсолютно нормально, когда крупнейшие компании ведут диалог с соответствующими подразделениями администрации президента с тем чтобы получать "из первых рук" позицию государства, узнавать о тех обеспокоенностях, которые могут возникнуть у государства. Но это никоим образом не является каким-либо обусловленным согласованием", - сказал Песков.