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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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РИА Новости

Минобороны ответило на заявление Турции о "невыполнении обещаний" по Сирии

14:28 19.11.2019 (обновлено: 15:07 19.11.2019)
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© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийская военная полиция на северо-востоке Сирии
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Минобороны прокомментировали заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о "невыполнении Россией своих обещаний" по Сирии.
Как отметил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, это высказывание, а также угрозы развязать военную операцию на севере Сирии вызвали недоумение.
"Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции".
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии. 31 октября 2018
Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны
Он подчеркнул, что Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума от 22 октября.
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По словам генерала, Россия обеспечила разведение конфликтующих сторон, проводится совместное с Анкарой патрулирование приграничной территории.
Кроме того, для нормализации обстановки перебрасываются дополнительные силы российской военной полиции, разворачиваются полевые госпитали, добавил Конашенков.
Местные жители получают гуманитарную помощь, восстанавливается разрушенная инфраструктура, заключил он.
Чавушоглу накануне заявил, что Анкара может возобновить кампанию в Сирии, если Москва и Вашингтон не выполнят обязательства по отводу курдских формирований из зоны безопасности.
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Приостановка операции

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование.
Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности. Начались разведывательные полеты и разминирование.
По договоренности с США Анкара приостановила боевые действия на востоке Сирии, чтобы курды могли вывести свои формирования.
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Война в СирииМевлют ЧавушоглуИгорь КонашенковМинистерство обороны РФМИД ТурцииТурцияСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
а вы еще крепче обнимайтесь с братьями турецкими...
19 ноября, 14:49
Илья Беляев
901300023
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19 ноября, 15:20
ggosp2001
5883105
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