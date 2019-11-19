Минобороны ответило на заявление Турции о "невыполнении обещаний" по Сирии

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Минобороны прокомментировали заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о "невыполнении Россией своих обещаний" по Сирии.

Как отметил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков , это высказывание, а также угрозы развязать военную операцию на севере Сирии вызвали недоумение.

"Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции". Игорь Конашенков Официальный представитель Минобороны Официальный представитель Минобороны

Он подчеркнул, что Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума от 22 октября.

По словам генерала, Россия обеспечила разведение конфликтующих сторон, проводится совместное с Анкарой патрулирование приграничной территории.

Кроме того, для нормализации обстановки перебрасываются дополнительные силы российской военной полиции, разворачиваются полевые госпитали, добавил Конашенков.

Местные жители получают гуманитарную помощь, восстанавливается разрушенная инфраструктура, заключил он.

Чавушоглу накануне заявил , что Анкара может возобновить кампанию в Сирии, если Москва и Вашингтон не выполнят обязательства по отводу курдских формирований из зоны безопасности.

Приостановка операции

Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование.

Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности. Начались разведывательные полеты и разминирование.