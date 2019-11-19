Столтенберг намерен обсудить с Макроном состояние НАТО

"Завтра министры иностранных дел завершат подготовку к лондонской встрече. Эта встреча лидеров является своевременной. Не в последнюю очередь потому, что задаются вопросы о прочности трансатлантических отношений. Между союзниками действительно существуют разногласия по целому ряду различных вопросов, такие как торговля, климат, иранская ядерная сделка. Совсем недавно - ситуация на северо-востоке Сирии. Но разногласия и сомнения среди союзников не новы. Несмотря на это, НАТО только усилилась за последние 70 лет", - отметил Столтенберг.