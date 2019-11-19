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РИА Новости

Столтенберг намерен обсудить с Макроном состояние НАТО

14:18 19.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что планирует на следующей неделе посетить Париж и обсудить с президентом Эммануэлем Макроном его заявления о "смерти мозга" альянса.
"На следующей неделе я планирую визит в Париж, чтобы обсудить это с президентом Франции", - сообщил Столтенберг журналистам во вторник, отвечая на вопросы о том, как он может отреагировать на заявления французского лидера.
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По его словам, лучший способ решать существующие озабоченности и разногласия – это вести дискуссии. Он в очередной раз повторил свой тезис о том, что в последние годы альянс продемонстрировал способность реализовать крупнейшее со времен "холодной войны" усиление и адаптацию, что говорит об устойчивости и силе НАТО.
"Завтра министры иностранных дел завершат подготовку к лондонской встрече. Эта встреча лидеров является своевременной. Не в последнюю очередь потому, что задаются вопросы о прочности трансатлантических отношений. Между союзниками действительно существуют разногласия по целому ряду различных вопросов, такие как торговля, климат, иранская ядерная сделка. Совсем недавно - ситуация на северо-востоке Сирии. Но разногласия и сомнения среди союзников не новы. Несмотря на это, НАТО только усилилась за последние 70 лет", - отметил Столтенберг.
Ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса.
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