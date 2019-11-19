"Нафтогаз" назвал фейком рекомендации ЕК закупать газ напрямую у России

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Компания "Нафтогаз" опровергла сообщения СМИ о том, что Европейская комиссия рекомендовала Украине напрямую закупать природный газ у России.
Как писали СМИ, Брюссель посоветовал Киеву вернуться с 2020 года к прямым закупкам российского газа в объеме 15 миллиардов кубометров, чтобы сократить поставки по реверсу.
Газовые споры
Украина прекратила покупать газ у России в ноябре 2015 года и с тех пор закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе. При этом украинские политики и эксперты не раз отмечали, что это обходится Киеву значительно дороже закупок напрямую.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года. Россия, Украина и Еврокомиссия ведут трехсторонние консультации о продолжении поставок, однако пока к какому-либо результату не пришли.
Накануне "Газпром" направил украинской компании официальное предложение о продлении контракта, а также заявил, что новый договор может быть заключен на год при условии, что обе стороны откажутся от взаимных претензий и прекратят все судебные разбирательства. В Киеве это предложение назвали неприемлемым.