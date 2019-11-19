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РИА Новости

Порошенко второй раз не пришел на допрос по делу об Иловайской трагедии

13:43 19.11.2019 (обновлено: 13:44 19.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко второй раз не пришел на допрос в Главную военную прокуратуру по делу об Иловайской трагедии в Донбассе, сообщила во вторник пресс-секретарь главного военного прокурора Украины Евгения Сливко.
Ранее пресс-служба военной прокуратуры сообщила, что Порошенко не пришел на допрос по делу об Иловайской трагедии 15 ноября. Адвокат бывшего украинского президента Игорь Головань заявил, что Порошенко не получал вызов на указанную дату на допрос.
"Петр Алексеевич второй раз не явился на допрос", - сообщила Сливко на странице в Facebook.
По ее словам, Порошенко хочет воспользоваться правом собственноручно изложить свои показания. "От его адвоката поступило заявление о намерении Порошенко воспользоваться правом изложить свои показания собственноручно и с просьбой предварительно предоставить перечень вопросов, которые интересуют прокуроров", - добавил пресс-секретарь.
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В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий". По данным Генпрокуратуры Украины, в "иловайском котле" погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен, а потери украинской армии в вооружениях и военной технике составили 300 миллионов гривен (11,6 миллиона долларов).
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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