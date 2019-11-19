Более 30 российских вузов вошли в мировой рейтинг Times Higher Education

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ряд российских вузов, участвующих в Проекте 5-100, в том числе НИЯУ МИФИ, Ряд российских вузов, участвующих в Проекте 5-100, в том числе МФТИ НИУ ВШЭ , вошли в рейтинг лучших вузов мира по версии британской компании Times Higher Education, сообщили в пресс-службе проекта.

Во вторник Times Higher Education в рамках XXIX семинара-конференции Проекта 5-100, который проходит на площадке РЭУ им. Г.В. Плеханова , обнародовала результаты четырех предметных рейтингов по направлениям "Физические науки", "Науки о жизни", "Науки о медицине и здоровье" и "Психология".

"В предметном рейтинге "Физические науки" представлено 33 российских университета, 18 из них являются участниками Проекта 5-100. В сотню лучших вузов мира по данному направлению входит МФТИ (45-я позиция), поднявшийся на пять позиций по сравнению с прошлым годом. В топ-200 представлены: НИЯУ МИФИ (диапазон 101-125), НГУ (группа 126-150) и ТГУ (диапазон 176-200). За ними следуют СПбПУ (диапазон 201-250), Университет ИТМО (диапазон 251-300) и КФУ (диапазон 301-400). В топ-500 также входят НИТУ "МИСиС", ТПУ, НИУ ВШЭ. Новичками рейтинга этого года стали СПбГЭТУ "ЛЭТИ" и ЮУрГУ", – говорится в пресс-релизе.

Среди опубликованных рейтингов, как отметили в пресс-службе, российская высшая школа получила наибольшую представленность в рейтинге "Физические науки". При этом большинство университетов по сравнению с прошлым годом продемонстрировали положительную динамику или остались в рамках занимаемого рейтингового диапазона.

"В предметный рейтинг "Науки о жизни" входят девять российских вузов, в том числе шесть университетов Проекта 5-100. В топ-300 рейтинга представлен МФТИ (диапазон 251-300), в топ-400 – НГУ (диапазон 301-400), в топ-500 – КФУ и ТГУ (диапазон 401-500). ТГУ (диапазон 401-500) в этом году впервые вошел в предметный рейтинг "Науки о медицине и здоровье". В данном рейтинговом диапазоне представлен еще один университет Проекта 5-100 – КФУ. В рейтинговую таблицу также входят: НГУ (диапазон 501-600), РУДН и Сеченовский Университет (оба в диапазоне 601+)", – указано в пресс-релизе.

В топ-200 предметного рейтинга "Психология", как сообщили в пресс-службе, второй год подряд демонстрирует устойчивые позиции НИУ ВШЭ, вуз – участник Проекта 5-100.

"Отметим, что публикация предметных рейтингов по направлениям "Физические науки", "Науки о жизни", "Науки о медицине и здоровье" и "Психология" завершает выход предметных рейтингов Times Higher Education этого года. Ранее THE были опубликованы предметные рейтинги по направлениям "Компьютерные науки (информатика)", "Инженерные науки и технологии", "Бизнес и экономика", "Образование", "Право", "Социальные науки", "Искусство и гуманитарные науки", – говорится в пресс-релизе.

Кроме того, по версии THE, в этом году сразу пять российских университетов входят в число ста сильнейших университетов мира по обозначенным направлениям. При этом четыре из них являются участниками Проекта 5-100. Сразу по двум направлениям – "Компьютерные науки" (информатика) и "Физические науки" – в сотне лучших вузов мира представлен МФТИ. НИУ ВШЭ входит в топ-100 по направлению "Бизнес и экономика", Университет ИТМО – "Компьютерные науки" (информатика), КФУ – "Образование". Российскую высшую школу в топ-100 по "Физическим наукам" и "Искусству и гуманитарным наукам" представляет МГУ.

При составлении предметных рейтингов THE используются те же 13 индикаторов эффективности, что и в мировом институциональном рейтинге, которые группируются по пяти направлениям: преподавание (среда обучения); исследования (объем, доход и репутация); цитирования (влияние исследований); международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования); доход от производственной деятельности (передача знаний). Вместе с тем данные индикаторы имеют другие веса с целью учета специфики конкретных научных областей.