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РИА Новости

Госдума доработает поправки в законодательство в части виноделия

13:35 19.11.2019 (обновлено: 15:32 19.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичВинодельческое предприятие "Массандра" в Крыму
Винодельческое предприятие Массандра в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Госдума вернула во второе чтение проект о совершенствовании законодательства о виноградарстве и виноделии, ранее отклоненный в третьем чтении.
Документ уточняет термины и требования к винодельческой продукции, в частности запрещает производство коньяка с использованием ароматизаторов.
Как отметил спикер Думы Вячеслав Володин, объясняя причины отклонения, законопроект не защищает отрасль и отечественного производителя. Кроме того, к работе над ним не привлекли экспертов, в документе не было конкретных мер поддержки.
Депутаты решили, что законопроект надо доработать и привести в соответствие с другим документом, который Дума рассматривает сегодня в первом чтении.
Этот проект вводит единое правовое регулирование производства и оборота вина. Он законодательно закрепляет технологические правила и сохраняет государственный контроль.
Дом Правительства РФ
16 октября, 14:58
Правительство поддержало новый проект закона о виноградарстве и виноделии
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Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияЭкономика
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