Госдума доработает поправки в законодательство в части виноделия

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Госдума вернула во второе чтение проект о совершенствовании законодательства о виноградарстве и виноделии, ранее отклоненный в третьем чтении.
Документ уточняет термины и требования к винодельческой продукции, в частности запрещает производство коньяка с использованием ароматизаторов.
Как отметил спикер Думы Вячеслав Володин, объясняя причины отклонения, законопроект не защищает отрасль и отечественного производителя. Кроме того, к работе над ним не привлекли экспертов, в документе не было конкретных мер поддержки.
Депутаты решили, что законопроект надо доработать и привести в соответствие с другим документом, который Дума рассматривает сегодня в первом чтении.
Этот проект вводит единое правовое регулирование производства и оборота вина. Он законодательно закрепляет технологические правила и сохраняет государственный контроль.