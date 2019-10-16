Госдума планирует принять закон о виноградарстве и виноделии 19 декабря

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Госдума 19 декабря планирует принять закон о виноградарстве и виноделии, проект которого ранее в среду был внесен группой депутатов из всех думских фракций после обсуждения с представителями профессионального сообщества и регионов, следует из Госдума 19 декабря планирует принять закон о виноградарстве и виноделии, проект которого ранее в среду был внесен группой депутатов из всех думских фракций после обсуждения с представителями профессионального сообщества и регионов, следует из сообщения официального сайта нижней палаты парламента.

"Совет Государственной Думы утвердил график рассмотрения на пленарном заседании новой редакции закона о виноградарстве и виноделии: 19 ноября первое чтение, 18 декабря — второе, 19 декабря — третье", - сообщается на думском сайте. Госдума в четверг отклонила законопроект "О развитии виноградарства и виноделия в РФ", чтобы была разработана новая его редакция. Как заявлял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект не решал вопросы защиты отрасли и отечественного производителя, вопросы формирования отрасли.

Среди авторов нового законопроекта - вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, депутат от "Единой России" Геннадий Онищенко, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия"), глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) и другие депутаты.

К основным целям государственной политики в области виноградарства и виноделия законопроект относит повышение качества продукции, производство и оборот которой осуществляется в России, повышение ее конкурентоспособности, увеличение количества российских виноградарей и виноделов, обеспечение и защиту права граждан на безопасность продукции и достоверную информацию о месте происхождения, составе и характеристиках вина.

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При этом устанавливаются единые требования для отечественного и импортного вина, отсутствие которых по отношению к импорту приведет к ухудшению положения отечественных производителей по мере усиления внутреннего регулирования отрасли, поясняют разработчики. Одновременно вводятся обязательные требования к этикеткам, позволяющие четко отделять вино от виноградосодержащих напитков, что должно ограничить возможность злоупотреблений и обмана потребителей, считают разработчики.