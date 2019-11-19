ГД приняла закон о показе нацистской символики в просветительских целях

Законопроект предусматривает, что демонстрация такой символики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях возможна при условии "формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма".

"Норма, которую мы исправляем данным законопроектом, наверняка принималась из самых благих побуждений, но со значительной степенью недомыслия. Никто в тот момент не дал себе труда задуматься, к чему приведет полный запрет на демонстрацию нацистской символики. Как мы поступим с фильмами о Великой Отечественной войне, в том числе входящими в золотой фонд нашего кинематографа? Что будет с документальной кинохроникой, фотографиями, советскими плакатами, карикатурами Кукрыниксов и прочим визуальным рядом, где присутствует свастика?" - заявила она журналистам.