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РИА Новости

ГД приняла закон о показе нацистской символики в просветительских целях

13:22 19.11.2019 (обновлено: 13:24 19.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики либо атрибутики в учебных и просветительских целях.
Проект в нижнюю палату парламента внесла группа депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым, а также председателями комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым.
Законопроект предусматривает, что демонстрация такой символики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях возможна при условии "формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма".
Как заявила журналистам Ямпольская, с принятием этого закона убирается очень серьезный общественный раздражитель.
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"Норма, которую мы исправляем данным законопроектом, наверняка принималась из самых благих побуждений, но со значительной степенью недомыслия. Никто в тот момент не дал себе труда задуматься, к чему приведет полный запрет на демонстрацию нацистской символики. Как мы поступим с фильмами о Великой Отечественной войне, в том числе входящими в золотой фонд нашего кинематографа? Что будет с документальной кинохроникой, фотографиями, советскими плакатами, карикатурами Кукрыниксов и прочим визуальным рядом, где присутствует свастика?" - заявила она журналистам.
Ямпольская также обратила внимание, что принятие инициативы происходит в преддверии 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"У нас есть редкая возможность снять общественное раздражение и не потратить при этом ни одного бюджетного рубля. Денег здесь не требуется, а требуется только здравый смысл", - добавила депутат.
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Василий ПискаревПетр ТолстойЕлена ЯмпольскаяВеликая Отечественная война (1941-1945)Госдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Это просто клиника какая то!За что нам это стадо дармоедов?В стране других проблем нет?
19 ноября, 15:36
Ole25350600
2200000
Ямпольская также обратила внимание, что принятие инициативы происходит в преддверии 75 годовщины Победы. Когда начнете принимать законы повышающие уровень жизни граждан? К какому празднику приурочите?
19 ноября, 15:38
Б Борис Балай
1900000
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