ГД приняла закон о показе нацистской символики в просветительских целях

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики либо атрибутики в учебных и просветительских целях.
Проект в нижнюю палату парламента внесла группа депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым, а также председателями комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым.
Законопроект предусматривает, что демонстрация такой символики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях возможна при условии "формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма".
Как заявила журналистам Ямпольская, с принятием этого закона убирается очень серьезный общественный раздражитель.
"Норма, которую мы исправляем данным законопроектом, наверняка принималась из самых благих побуждений, но со значительной степенью недомыслия. Никто в тот момент не дал себе труда задуматься, к чему приведет полный запрет на демонстрацию нацистской символики. Как мы поступим с фильмами о Великой Отечественной войне, в том числе входящими в золотой фонд нашего кинематографа? Что будет с документальной кинохроникой, фотографиями, советскими плакатами, карикатурами Кукрыниксов и прочим визуальным рядом, где присутствует свастика?" - заявила она журналистам.
Ямпольская также обратила внимание, что принятие инициативы происходит в преддверии 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"У нас есть редкая возможность снять общественное раздражение и не потратить при этом ни одного бюджетного рубля. Денег здесь не требуется, а требуется только здравый смысл", - добавила депутат.