В Кемеровской области более 47,3 тысячи человек остались без электричества

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Более 47,3 тысячи человек в Кемеровской области остались без электроснабжения из-за отключения защитных систем на Беловской ГРЭС, следует из материалов Минэнерго РФ .
Из-за отключения системы шин станция снизила рабочую мощность на 200 МВт. Обесточены ряд подстанций.
"Без электроснабжения осталась часть бытовых (около 47 300 человек) и промышленных потребителей. Мощность отключенных потребителей – 75 МВт", - говорится в материалах Минэнерго РФ.
Температура наружного воздуха составляет -12ºС. Минэнерго отмечает, что ведутся аварийно-восстановительные работы.