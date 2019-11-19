НАТО планирует признать космос своей новой оперативной сферой

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Страны НАТО планируют признать космос своей новой оперативной сферой, но не будут размещать там оружие, заявил во вторник журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы обсудим стратегические вызовы. Я ожидаю, что министры согласятся признать космос как новую оперативную сферу", - заявил генсек НАТО во вторник, говоря о предстоящих в среду переговорах глав МИД стран альянса.
При этом он заверил, что альянс "не планирует размещать оружие в космосе", однако обязан учитывать, что эта сфера влияет на оборону и безопасность.
Он также сообщил, что НАТО планирует изучить космические угрозы, которые могут быть расценены как военные угрозы.
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