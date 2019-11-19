НАТО планирует признать космос своей новой оперативной сферой

"Мы обсудим стратегические вызовы. Я ожидаю, что министры согласятся признать космос как новую оперативную сферу", - заявил генсек НАТО во вторник, говоря о предстоящих в среду переговорах глав МИД стран альянса.

При этом он заверил, что альянс "не планирует размещать оружие в космосе", однако обязан учитывать, что эта сфера влияет на оборону и безопасность.