Зеленский объяснил, почему Тимошенко перешла в оппозицию

Парламент Украины на минувшей неделе принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Тимошенко заявила, что ее политсила уходит в оппозицию и считает, что этот законопроект переходит "красные линии".

"Есть очень давняя украинская традиция. Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе", - написал Зеленский на своей странице в Facebook во вторник.

"Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда. Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", - добавил Зеленский.