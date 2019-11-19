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РИА Новости

Зеленский объяснил, почему Тимошенко перешла в оппозицию

13:06 19.11.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переход партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" в оппозицию.
Парламент Украины на минувшей неделе принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Тимошенко заявила, что ее политсила уходит в оппозицию и считает, что этот законопроект переходит "красные линии".

"Есть очень давняя украинская традиция. Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе", - написал Зеленский на своей странице в Facebook во вторник.

По его словам, Тимошенко действительно предлагала властям назначить новых людей на различные должности, которые помогут привлечь в страну инвестиции.
"Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда. Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", - добавил Зеленский.
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