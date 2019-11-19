Турция заявила США, что не откажется от С-400

АНКАРА, 19 ноя – РИА Новости. Президент Турции Таийп Эрдоган заявил, что в ходе визита в США 13 ноября проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о неизменности решения Анкары о приобретении российских систем ПВО С-400.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
14 ноября, 20:31Сказано в эфире"Очень трудная задача". Военный эксперт о заявлении Эрдогана по С-400Президент Турции заверил, что его страна не откажется от С-400, это заявление Эрдоган сделал по завершении поездки в США. Военный обозреватель Юрий Котенок в эфире радио Sputnik прокомментировал итоги визита.
"Мы сказали Трампу, что ни шага назад по С-400 не сделаем. Мы с ним договорились решить вопрос. Я еще раз объяснил, как мы подошли к покупке С-400, и он признает нашу правоту. Я еще раз сказал о несправедливости по проблеме F-35. Мы не клиенты, а партнеры, 1,4 миллиарда долларов заплатили уже. Если не договоримся, то мы начнем поиск альтернатив в среднесрочной перспективе", - сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракций правящей Партии справедливости и развития.