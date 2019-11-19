Турция заявила США, что не откажется от С-400

"Мы сказали Трампу, что ни шага назад по С-400 не сделаем. Мы с ним договорились решить вопрос. Я еще раз объяснил, как мы подошли к покупке С-400, и он признает нашу правоту. Я еще раз сказал о несправедливости по проблеме F-35. Мы не клиенты, а партнеры, 1,4 миллиарда долларов заплатили уже. Если не договоримся, то мы начнем поиск альтернатив в среднесрочной перспективе", - сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракций правящей Партии справедливости и развития.