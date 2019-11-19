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РИА Новости

Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным

12:46 19.11.2019 (обновлено: 12:54 19.11.2019)
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкГеоргий Гахария
Георгий Гахария
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Георгий Гахария . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Премьер Грузии Георгий Гахария назвал законными действия спецназа, который в понедельник разогнал пикетирующих парламент оппозиционеров.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной, которая предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста оппозиции, которая требует проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства. Перед зданием парламента в воскресенье прошел многотысячный митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций и их сторонников. В понедельник оппозиционеры пикетировали здание парламента в Тбилиси, позже их разогнал спецназ.
Участники акций протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Вчера, 08:47
В Тбилиси митингующие вновь расставили палатки у здания парламента
"Выражение свободы слова в нашей стране полностью обеспечено. Несколько дней это выражение проходило без проблем, однако затем несколько безответственных политиков призвали граждан сначала заблокировать дороги и возвести баррикады, затем блокировать здание парламента. В течение ночи функционирование парламента встало под вопрос, главный госинститут не функционировал полдня. Фактически митингующие напали на избранных народом депутатов. В таком случае полиция и правительство приняли решение, на которое имели право", - заявил Гахария журналистам.
По словам премьера, полиция поступила в рамках закона с целью прекращения незаконных действий митингующих. Гахария добавил, что в случае повторения деструктивных действий правоохранители поступят так же.
Разгон демонстрантов в Тбилиси
© REUTERS / Irakli Gedenidze

Оппозиционеры в понедельник заблокировали входы в грузинский парламент и не пускали туда депутатов.

Сотрудники грузинского спецназа разгоняют акцию оппозиционеров у здания парламента Грузии
1 из 10

Оппозиционеры в понедельник заблокировали входы в грузинский парламент и не пускали туда депутатов.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© AFP 2019 / Vano Shlamov

К зданию выдвинулся спецназ.

Сотрудники грузинского спецназа разгоняют акцию оппозиционеров у здания парламента Грузии
2 из 10

К зданию выдвинулся спецназ.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
© AFP 2019 / Vano Shlamov

Сначала силовые методы не применялись.

Акции протеста в Тбилиси
3 из 10

Сначала силовые методы не применялись.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
© Sputnik / Александр Шаламов / Перейти в фотобанк

Позже в ход пошли дубинки и водометы.

Акции протеста в Тбилиси
4 из 10

Позже в ход пошли дубинки и водометы.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / Vano Shlamov

Некоторые из митингующих легли на асфальт, чтобы помешать движению техники и спецназа.

Акции протеста в Тбилиси
5 из 10

Некоторые из митингующих легли на асфальт, чтобы помешать движению техники и спецназа.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
© REUTERS / Irakli Gedenidze

С проспекта Руставели к парламенту направили подкрепление.

Сотрудники грузинского спецназа разгоняют акцию оппозиционеров у здания парламента Грузии
6 из 10

С проспекта Руставели к парламенту направили подкрепление.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Александр Шаламов / Перейти в фотобанк

Несколько бригад силовиков окружили здание парламента и освободили все входы.

Акции протеста в Тбилиси
7 из 10

Несколько бригад силовиков окружили здание парламента и освободили все входы.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Александр Шаламов / Перейти в фотобанк

МВД Грузии сообщило о задержании 18 человек в ходе разгона акции протеста.

Акции протеста в Тбилиси
8 из 10

МВД Грузии сообщило о задержании 18 человек в ходе разгона акции протеста.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

Между тем оппозиционеры и их сторонники обещают продолжить пикеты.

Сотрудники полиции задерживают сторонника оппозиции во время акции протеста в Тбилиси
9 из 10

Между тем оппозиционеры и их сторонники обещают продолжить пикеты.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© REUTERS / Irakli Gedenidze

"Пускай разгоняют нас каждый день, мы не остановимся", — сказала депутат "Европейской Грузии" Елена Хоштария журналистам.

Акции протеста в Тбилиси
10 из 10

"Пускай разгоняют нас каждый день, мы не остановимся", — сказала депутат "Европейской Грузии" Елена Хоштария журналистам.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
1 из 10

Оппозиционеры в понедельник заблокировали входы в грузинский парламент и не пускали туда депутатов.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
2 из 10

К зданию выдвинулся спецназ.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
3 из 10

Сначала силовые методы не применялись.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
4 из 10

Позже в ход пошли дубинки и водометы.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Некоторые из митингующих легли на асфальт, чтобы помешать движению техники и спецназа.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
6 из 10

С проспекта Руставели к парламенту направили подкрепление.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
7 из 10

Несколько бригад силовиков окружили здание парламента и освободили все входы.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
8 из 10

МВД Грузии сообщило о задержании 18 человек в ходе разгона акции протеста.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Между тем оппозиционеры и их сторонники обещают продолжить пикеты.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
10 из 10

"Пускай разгоняют нас каждый день, мы не остановимся", — сказала депутат "Европейской Грузии" Елена Хоштария журналистам.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
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