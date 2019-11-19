Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным

"Выражение свободы слова в нашей стране полностью обеспечено. Несколько дней это выражение проходило без проблем, однако затем несколько безответственных политиков призвали граждан сначала заблокировать дороги и возвести баррикады, затем блокировать здание парламента. В течение ночи функционирование парламента встало под вопрос, главный госинститут не функционировал полдня. Фактически митингующие напали на избранных народом депутатов. В таком случае полиция и правительство приняли решение, на которое имели право", - заявил Гахария журналистам.