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РИА Новости

Минздрав рассказал, к каким врачам иностранцы чаще всего приезжают в Россию

12:31 19.11.2019
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Кардиология, стоматология, офтальмология и ортопедия являются самыми популярными направлениями у иностранных граждан, которые приезжают на лечение в Россию, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
"Если говорить о тех профилях, которые являются приоритетами с точки зрения спроса, то здесь, конечно, можно отметить и кардиологию и стоматологию, офтальмологию, травматологию-ортопедию и неврологию - это те профили, которые наиболее востребованы в государственном секторе. Если говорить о частном секторе, то можно добавить также репродуктивную медицину и эстетическую" ,- сказал Салагай на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Сегодня в проекте по развитию экспорта медицинских услуг участвует 71 субъект РФ, уточнил Салагай.
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По его словам, в настоящее время около 60% медицинских туристов приезжают из стран Центральной Азии, 37% из европейских стран, лидерами среди стран Европы являются Белоруссия и Сербия.
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Олег СалагайРоссияОбщество
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