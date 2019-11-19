Минздрав рассказал, к каким врачам иностранцы чаще всего приезжают в Россию

"Если говорить о тех профилях, которые являются приоритетами с точки зрения спроса, то здесь, конечно, можно отметить и кардиологию и стоматологию, офтальмологию, травматологию-ортопедию и неврологию - это те профили, которые наиболее востребованы в государственном секторе. Если говорить о частном секторе, то можно добавить также репродуктивную медицину и эстетическую" ,- сказал Салагай на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".