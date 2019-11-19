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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-19T12:33+0300
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РИА Новости

Россия и Турция поддерживают контакты по ситуации в Сирии

12:31 19.11.2019 (обновлено: 12:33 19.11.2019)
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© Sputnik / Sertac KayarСовместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
АНКАРА, 19 ноя - РИА Новости. Турция находится на постоянной связи с российской стороной по ситуации в Сирии и не сомневается в решении всех проблем, связанных с этим, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар во вторник.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова к возобновлению операции в Сирии, если РФ и США не выполнят обязательства по отводу курдских формирований из зоны безопасности.
"Мы с россиянами постоянно на связи. Наше совместное патрулирование в Сирии продолжается. Все проблемы будут решены", - цитирует Акара телеканал NTV.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииХулуси АкараВойна в СирииСергей ШойгуТурцияСирияРоссияВ мире
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